En ¡HOLA!, Jaydy Michel y Rafa Márquez posan por primera vez en familia, en su nueva casa en Madrid

Hace más de una década, Jaydy Michel y Rafa Márquez se despidieron de España para volver a nuestro país. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, especialmente con la adición a la familia de su pequeño hijo, Leonardo. Ahora, en un año diferente, Jaydy y Rafa han hecho maletas y están de vuelta en Madrid, donde han comenzado una nueva etapa en su vida, a punto de celebrar su décimo aniversario de bodas. “Estoy feliz de haber vuelto a España, me encanta estar aquí”, nos confiesa la modelo en esta edición de ¡HOLA!, ya a la venta, en la que la familia posa por primera vez desde su casa, al comenzar una nueva vida en la capital española.

“Queríamos una casa moderna, pero acogedora; una casa familiar, donde se sienta un ambiente relajado, de hogar”, cuenta Jaydy en una entrevista que puedes leer al completo en este número en el que la familia nos ha recibido en su casa ubicada a las afueras de Madrid. Aunque confiesa que se ha enamorado perdidamente del Parque del Retiro -uno de los lugares más emblemáticos de su nueva ciudad-, hay algo claro en la familia, México siempre los acompaña: “Conmigo, es parte de mí, aunque irme siempre me cuesta. Tenía tanta ilusión por volver a España que eso me ayuda en las despedidas. De todas formas, siempre volveremos a México”, nos confiesa. A solo un par de semanas de cumplir su décimo aniversario de bodas, Jaydy hace un recuento de su matrimonio con Rafa: “Han sido diez años llenos de mucho amor. Hemos tenido momentos muy buenos y otros difíciles, que hemos superado juntos y siempre siendo el amor el motor de la relación”. No te pierdas el posado y la entrevista al completo en el número que ya está a la venta.

