Ariadne Díaz revela que fue diagnosticada con Covid-19: 'Fue así, de un segundo para otro'

En medio de la pandemia que el mundo atraviesa, la lista de celebridades que han sido afectadas por el Covid-19 continúa creciendo. Por ejemplo, hace unas semanas las alarmas se encendieron en el programa Hoy, al confirmarse varios casos entre sus conductores, que afortunadamente superaron la enfermedad. Ahora ha sido Ariadne Díaz quien ha revelado que hace tiempo fue diagnosticada con este padecimiento, del cual ha logrado recuperarse y que por fortuna no presentó mayores síntomas. Así lo ha compartido la misma actriz, quien actualmente se encuentra de vacaciones con su esposo, Marcus Ornellas, en un misterioso destino, desde el cual ha mantenido una charla virtual con sus fans.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz fue cuestionada sobre si era verdad que había padecido Covid-19, pues desde hace tiempo algunos medios habían informado que Ariadne habría dado positivo a la prueba de coronavirus, algo que se había dado como un rumor. Sin embargo, la actriz no tuvo reparo en hablar del tema y con toda sinceridad respondió las preguntas de sus seguidores, confirmando así las especulaciones. “Pues sí, la verdad es que tuve Covid”, expresó la hermosa tapatía. "Me sentí un mal día. Estábamos jugando Marcus, Diego y yo y de repente fue así como: 'Me siento muy mal', o sea fue así de un segundo para otro", agregó.

Aunque Ariadne dijo que los síntomas prácticamente desaparecieron al siguiente día, tomó la decisión de hacerse la prueba y así poder estar segura de su estatus y evitar más contagios, por lo que de inmediato llamó a su laboratorio. "Al día siguiente amanecí muy bien, entonces dije: 'Ya no tengo nada'. Pero la verdad es que no estaba segura y me sentía como con la responsabilidad de saber si había tenido Covid o no", compartió. Tras haber recibido el resultado positivo y haber confirmado sus sospechas, de inmediato se puso en contacto con su doctora, quien le recomendó estar al pendiente de sus síntomas y de su oxigenación.

VER GALERÍA

Por otro lado, Marcus Ornellas, pareja de la actriz, ahondó en el tema y explicó que todos en su casa se hicieron la prueba, incluido el pequeño Diego, hijo de la pareja, pero que sorpresivamente, ninguno de los dos dio positivo. "Resulta que Diego y yo salimos negativo y Ari salió positiva, pero afortunadamente no fue nada grave, estamos todos bien, sanos, fuertes y saludables", informó por su parte el guapo actor de origen brasileño.

Un año diferente para Ariadne Díaz

Sin duda alguna, el 2020 pasará a la historia como uno de los años más complicados para millones de personas en todo el mundo. Y es que debido a la pandemia, muchas cosas dejaron de ser como antes las conocíamos, incluso las más cotidianas. Ante este panorama, y admitiendo haber pasado por uno de los años más difíciles de su vida, Ariadne Día hizo una reveladora reflexión, justo en el día que cumplió 34 años, la cual quiso compartir con sus seguidores. "El año más tremendo de mi vida. Dios probó mi fe y fortaleza de cada manera posible. En cada aspecto de mi vida hubo una batalla, una lucha, un aprendizaje y un milagro. Si hace un año hubiera sabido a todo lo que me enfrentaría, no sé qué hubiera hecho, pero hoy lo logré y me siento poderosa, libre y con pasión por vivir el resto de mi vida”, compartió Díaz completamente conmovida.

VER GALERÍA

La intérprete cerró sus emotivas palabras mostrándose agradecida por todas las experiencias acumuladas a lo largo de este último año, dedicándole una mención especial a su prima Cinthya Raygoza, que desafortunadamente falleció hace unos meses, y a su hermosa familia. “Finalmente, agradezco a Dios la gente linda que trajo a mi vida y a la gente indeseable que se llevó. Agradezco haber tenido una hermosa prima y haber podido compartir sus últimos días en este plano juntas. Agradezco por mi hijo y mi esposo. Agradezco por el resto de mi familia. Y sobre todo agradezco mi vida y salud”, finalizó la guapa artista.