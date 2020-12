Sofía Aragón a un año de su paso por Miss Universo: 'Nunca debes permitir que nadie te limite'

Luego de que a mediados de noviembre Sofía Aragón hablara públicamente de sus diferencias con Lupita Jones, la joven de 26 años ha cerrado el ciclo de su paso por Miss Universo, esto al cumplirse un año de aquel día en que su rostro figuró cómo uno de los más bellos en el prestigiado certamen. Y aunque quedó en segundo lugar, la ex reina de belleza está muy orgullosa de los valiosos aprendizajes que le dejó esta entrañable experiencia, la cual ha definido como la noche más especial y mágica que haya vivido. A través de un emotivo mensaje, y tan directa como ha sido con sus fanáticos, la también conductora de televisión reveló parte de las emociones que por aquellos días la invadieron, siempre convencida de que lo más importante es creer en sí misma.

Fue a través de sus redes sociales que Sofía celebró por todo lo alto la llegada de esta inolvidable fecha, en la que sin duda su vida dio un giro significativo. “Hoy 8 de diciembre se cumple un año de Miss Universo, una de las noches más especiales y mágicas que haya vivido. Hoy cierro este ciclo y me despido con tanta felicidad de este sueño, por el cual di todo de mí…”, dijo en sus primeras líneas, para después destacar: “Un sueño por el cual lloré, grité, reí y entregué mi corazón entero. Un sueño que me presentó más retos y obstáculos de los que me hubiera imaginado, que me enfrentó con grandes miedos y dificultades y me hizo dudar de todo lo que creía saber…”, escribió.

Para hacer más significativo el momento, Sofía ilustró sus palabras con imágenes de su triunfo en el certamen de Mexicana Universal, así como de la noche en que luchó por la corona en Miss Universo, un proceso que, después de todo, le otorgó el privilegio de convertirse en la mujer que siempre deseó ser. “Pero también, un sueño que me hizo crecer, creer y convertirme en la mujer que siempre quise ser. Hoy puedo despedirme de esta experiencia con orgullo en el corazón y un gran recuerdo en la memoria. Hoy, con la sonrisa más grande, puedo decir que gracias a esta experiencia me enamoré profundamente de México, aprendí que llegas tan lejos como los aliados creen en ti, descubrí que no hay nada más valioso que la voz y que siempre debes mantenerte fiel a tus ideales".

La valiosa conclusión de Sofía

Finalmente, la originaria del estado de Jalisco hizo énfasis en la importante lección que obtuvo a lo largo de esta etapa, enteramente orgullosa de que no exista para ella ningún obstáculo, siempre que desee conquistar sus sueños. “Pero sobre todo, que nunca jamás debes permitir que nadie te limite, que te diga que no puedes o que tu valor reside en lo que otros creen de ti. A fin de cuentas, tu grandeza no se mide por el tamaño de tus éxitos, sino por la cantidad de corazones que tocas a lo largo de tu vida”, aseguró la joven.

Tras esta carta, la reacción de sus seguidores fue inmediata, regalando a Sofía miles de “me gusta”, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos. Por ahora, ella también se encuentra enfocada en nuevos proyectos, poniendo al tanto a sus fanáticos de lo que acontece en su vida a través de las redes sociales, espacio en el que recientemente dio a conocer su postura con respecto al movimiento que ella y otras ex reinas encabezan y el cual ha sido denominado ‘La verdad detrás de mi corona’, según compartió.

