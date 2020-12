La prometida de Adrián Uribe presume a sus dos amores en una tierna postal

Ha pasado poco más de un mes desde que Adrián Uribe y Thuany Martins le dieron la bienvenida a su pequeña, momento con el que la pareja inició una nueva etapa en su relación. Felices por convertirse en padres juntos, el actor y modelo decidieron compartir a través de las páginas de ¡HOLA! el primer posado en familia junto a su nena, revelando además su nombre: Emily. Los días pasan y ellos están cada vez más enamorados, tanto mutuamente como de su pequeña. Prueba de ello es la nueva postal que ha publicado la guapa mamá en sus redes sociales, en la que no sólo ha mostrado un tierno instante padre e hija, sino que le ha hecho una dedicatoria muy especial.

Desde el nacimiento de su pequeña Thuany ha permanecido dedicada por completo a ella, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que de vez en cuando comparta algunos vistazos de su nueva maternidad. De este modo, la modelo de origen brasileño ha hecho una pausa en sus nuevas tareas para compartir un íntimo momento familiar protagonizado por Adrián y su pequeña Emily. La foto mostró al actor cargando cuidadosamente a su hija, sosteniendo delicadamente su cabecita y acercando su rostro a ella con los ojos cerrados. La bebita lució de lo más adorable vestida con un lindo mameluco rosa, y completamente apacible en los brazos de papá.

Esta escena cautivó por completo a la nueva mamá, quien además de inmortalizarla en una foto la compartió en sus Stories acompañada de una canción con cuya letra se sintió identificada en este momento tan especial: Tú de qué vas, del cantante venezolano Franco de Vita. “Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo…”, se alcanza a leer sobre la imagen durante los segundo que dura la historia. Además, Thuany acompañó su publicación de una breve pero sincera dedicatoria a su prometido: “Te amo”, escribió etiquetándolo. Este tierno post no pasó desapercibido ante los ojos del actor, y él no tardó en retomarlo en su propia cuenta respondiendo: “Yo a ti”, junto con algunos emojis de corazón.

Esta no es la primera vez que la pareja aprovecha sus redes sociales para compartir la felicidad que los envuelve en estos momentos, ni tampoco la primera en que se inspiran en la música para describir su sentir. Hace dos semanas, al cumplirse exactamente un mes del nacimiento de Emily, Adrián publicó una hermosa postal con la manita de su hija sosteniendo su dedo, la cual acompañó de la canción Amor del bueno, de Reyli Barba, la cual al parecer hizo un eco especial en su corazón en medio de su nueva paternidad. Además, el actor mostró que está progresando en sus clases de portugués -el idioma natal de su prometida-, pues al etiquetar a Thuany en la publicación escribió: "Nossa filha" (nuestra hija).

El sueño de tener una hija

Adrián ha revelado que siempre soñó con tener una nena, anhelo que pudo cumplir gracias al amor de Thuany, con quien planea casarse el próximo año. “Estoy más que pleno, más que feliz, más que bendecido. Creo que es el mejor regalo que me pudo dar la vida. Estamos felices, muy agradecidos de que esté sana, de que esté bien y que tengamos salud toda mi familia”, contó el intérprete a finales de mes pasado en el programa Hoy. “Todo lo que te sucede en la vida siempre es por algo y hoyme siento con mucha conciencia y mucha gratitud del día a día, de que cada día es un milagro, cada día es un regalo y así hay que verlo”, agregó en la entrevista. “Cuando tú estás pleno, estás en paz, irradias eso. Uno siempre habla como está por dentro, cuando la gente habla mal o está enojada es porque está mal por dentro. Hoy por hoy te puedo decir que estoy tranquilo, que estoy en paz, estoy realizado”, aseguró.

