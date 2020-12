Paula Levy aclara todo sobre su salida de la casa de Talina Fernández y 'El Pirru' reacciona

En días pasados, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, tomó sus redes sociales para compartir con sus fanáticos que ya no vivía con su abuela, Talina Fernández, al mismo tiempo en que expresó su deseo por mudarse con la cantante Ana Bárbara, quien actualmente radica en la ciudad de Los Ángeles. Ante el revuelo que causaron sus palabras, la joven no ha dudado en revelar, de una vez por todas, los motivos detrás de aquellas declaraciones, reiterando el gran amor y respeto que tiene por la ‘Dama del Buen Decir’, y a la que además le agradece por todas las atenciones y cuidados que le ha brindado. A la par de todo, su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, tampoco ha dudado en reaccionar, esto luego de que algunos usuarios en TikTok le preguntaran por su hija.

En una reciente transmisión en Instagram, Paula dejó claro que si decidió irse de la casa de su abuela fue por voluntad propia, enteramente consciente de lo mucho que la conductora de televisión ha hecho por ella. “Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque (fueron) seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa…”, comentó.

Paula además compartió que durante el confinamiento la convivencia con Talina se tornó un tanto complicada, por lo que prefirió tomar la decisión de dejar la casa por el bien de las dos. “Es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18, y con el coronavirus estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara…”, aseguro. En otro momento, también apuntó: “Fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos era que yo me fuera a vivir a otro lado…”, dijo.

La reacción de su papá, 'El Pirru'

Quien no guardó silencio ante lo dicho por Paula fue su papá, ‘El Pirru’, aunque lo hizo de manera breve a través de su cuenta en TikTok al responder algunos comentarios de los usuarios. “Claro que la ayudo, desde siempre”, se puede leer en una de sus respuestas en la red social, espacio en el que posteriormente hizo una observación en torno a los dichos de la joven. “Por favor, ya les expliqué mil veces que fue solo una broma, ella ya lo aclaró y está bien…”, escribió sin decir más, pues afirmó que no daría más detalles al respecto, pues simple y sencillamente se trata de un asunto familiar. "Claro que tiene y mucho padre, el tema es privado, gracias".

Cabe destacar que en la comentada transmisión que Paula realizó, también se refirió a la crianza que le dio su padre, por lo que su manera de pensar es un tanto distinta a las ideas y opiniones que Talina suele tener, sin embargo, las respeta. “Mi abuela tiene sus valores y sus principios muy marcados, que es algo que me parece bien, cada quien, pero digamos que a mí me crio mi papá, tengo otra mentalidad y otra manera de ver las cosas, entonces para mí resultaba muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela acerca de cosas muy básicas...”, agregó, haciendo énfasis en el gran amor que tiene por la conductora de televisión, la que asegura nunca dudó en abrirle las puertas de su casa.

