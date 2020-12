Brian Austin Green pide manutención a Megan Fox y la custodia compartida de sus hijos

Aunque parecía que Megan Fox y Brian Austin Green habían decidido separarse en los mejores términos, con el paso del tiempo poco a poco se ha indo poniendo tensa. Y es que ambos artistas han tenido una serie de desencuentros a lo largo de los seis meses que llevan separados, sobre todo ahora que han comenzado su proceso de divorcio. De hecho, se han comenzado a hacer públicos algunos detalles de lo que incluyen las demandas de cada uno, en donde han coincidido en ciertos puntos, como en la custodia de sus tres hijos, pues ambos han solicitado que sea de forma compartida y en partes iguales. Sin embargo, ha llamado la atención que el actor de la serie noventera Beverly Hills 90210, ha solicitado a la actriz una pensión de manutención.

Así lo ha reportado US Weekly, medio que tuvo acceso a los documentos que los abogados de ambas partes han presentado. En ellos, se detalla que tanto Fox como Green han solicitado la custodia compartida de sus pequeños y han hecho especial énfasis en la petición que ha hecho el actor de 47 años de pedir una pensión por manutención por los años que estuvo casado con la actriz. Sin embargo, llama la atención que el actor no ha solicitado pensión por manutención infantil, que en este caso sería para sus tres hijos.

Por su parte, Megan Fox estaría solicitando exactamente lo mismo que su exesposo en su demanda de divorcio, la cual, por cierto, presentaron ambos actores el mismo día, el pasado 25 de noviembre. Con esta información, se aclaran los rumores que señalaban que tanto la protagonista de Trasformers como el padre de sus hijos habrían renunciado a cualquier posibilidad de recibir alguna compensación económica, por lo que el proceso de divorcio pinta para ser largo.

Aunque ambos actores se han esforzado por mantener una relación cercana y cordial por el bien de sus hijos, las cosas no han sido miel sobre hojuelas entre ellos. Sobre todo en las últimas semanas, cuando Megan y Brian se han manifestado abiertamente en sus redes sociales, intentando dejar en claro algunos puntos y haciendo públicos sus desencuentros. Tal y como sucedió hace unos meses, cuando la actriz hizo público su romance con el cantante Machine Gun Kelly, compartiendo una imagen de ella con el cantante, y acompañándola de unas románticas palabras. Por su lado, Brian Austin Green retomó las mismas palabras de su ex, y a través de su perfil de Instagram las replicó de forma idéntica, solo que publicado una foto de sus hijos. También, a través redes, Megan Fox envió un contundente mensaje a Green, en el que le pidió parar con la narrativa que mantenía en redes sociales, en donde la hacía quedar como una madre ausente.

El noviazgo de Megan, la gota que derramó el vaso

De acuerdo con la revista People, la relación entre Megan y Brian pudo haberse tornado tensa, luego de que la actriz hiciera pública su relación con Machine Gun Kelly. Y es que según una fuente citada por el medio, al actor le habría afectado el hecho de que su ex haya rehecho su vida tan rápido. "Brian está molesto porque ella está tan concentrada en su relación con Machine Gun Kelly y no entiende la necesidad (de Megan) de publicar imágenes en las redes sociales con subtítulos tontos para presumir su amor por él. Ni siquiera están divorciados todavía", comentó el informante a People en agosto de este año. "Definitivamente esto molesta a Brian. Y también le duele un poco que Megan lo haya superado tan rápido. Megan siempre fue muy reservada, por lo que Brian simplemente no entiende qué cambió en ella”, agregó.

