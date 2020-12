Dulce María celebra su cumpleaños más especial tras convertirse en mamá

A pesar de las circunstancias por las que este ha sido un año complicado, Dulce María tendrá la dicha de concluirlo con el corazón lleno de felicidad. Precisamente, la ex RBD no solo ha celebrado en 2020 su primer aniversario como mujer casada, sino que además dio la bienvenida a su bebé, la pequeña María Paula, por lo que ahora también festeja uno de sus cumpleaños más inolvidables, oficialmente convertida en mamá de la mano de su esposo, Paco Álvarez, quien le ha dedicado las palabras más bellas con motivo de esta fecha tan especial que la pareja no quiso que pasara desapercibida. Tan cómplices como siempre de sus fanáticos, hicieron públicas sus muestras de cariño a través de las redes sociales, reiterando el gran compromiso que hoy los mantiene unidos y que se hace más fuerte con el paso de los días.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más inspirado, Paco dirigió a su esposa una bella carta en la que le expresa el inmenso amor que le tiene, así como la manera en que ese sentimiento transformó su vida desde aquel día en que sus caminos lograron coincidir. “Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa, valiente y amorosa…”, se puede leer en las primeras líneas de la publicación que fue dada a conocer en Instagram este 6 de diciembre. “A la mujer que cambió mi vida y que cada día me enseña el valor y la fuerza de amar sin condiciones, de entregarse a lo que ama, de luchar por los sueños, de iluminar el mundo. Te amo, mi amor @dulcemaria”, escribió el productor, quien al igual que su esposa no cabe de la felicidad por los acontecimientos que han hecho de su vida juntos una de las mejores experiencias.

Por si fuera poco, Paco ilustró su dedicatoria con una fotografía de Dulce María en blanco y negro, y en la que ella no mira directamente a la cámara. Eso sí, la reacción de los usuarios en la red fue tan inmediata, que regalaron miles de “me gusta” a la imagen, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos y felicitaciones de cumpleaños para la estrella. Por supuesto, la orgullosa mamá correspondió al gesto de su esposo, a quien le reiteró su enorme cariño con otras líneas. “Te amo, mi amor. Gracias por ver todo eso bueno en mí, y gracias por iluminar mis días desde que empezamos a estar juntos”, agregó la intérprete, quien hasta el momento no ha dado más detalle de la celebración que realizó.

VER GALERÍA

Bienvenida, María Paula

Fue el pasado 3 de diciembre que Dulce María compartió la buena nueva con todos sus seguidores al anunciar el nacimiento de su bebé. Ella además reveló la primera fotografía de la recién nacida, en la que solo se observa una de sus manitas. Tan conmovida por la llegada de este anhelado momento, la cantante también escribió un mensaje, enteramente agradecida por esta dicha que cambió su vida para siempre. “No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero, gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso, una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor, te haces más fuerte. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita…”, dijo la ex RBD.

Así mismo, la estrella se refirió a su esposo, quien ha sido mejor cómplice a lo largo de este tiempo en el que la ilusión no para de crecer en sus corazones. “Gracias @Pacoalvarezv por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula, te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa. Te amamos”, dijo.

VER GALERÍA