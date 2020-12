'Te lloro, te río, te reclamo, te extraño...', las emotivas palabras de Jaime Camil al despedir a su papá

En medio del doloroso momento por el que atraviesa, Jaime Camil ha tomado sus redes sociales para rendir un emotivo mensaje a su padre, el empresario Jaime Camil Garza, que falleció el pasado 6 de diciembre. Como era de esperarse, el actor se ha volcado en palabras amorosas hacia su progenitor, destacando las virtudes y el legado que ha dejado detrás de él, además de agradecer por todas las muestras de solidaridad y cariño que han recibido como familia ante la sensible partida del empresario.

En un extenso mensaje que ha compartido en todos sus perfiles de redes sociales, el protagonista de la serie Jane the Virgin habló con toda sinceridad sobre el gran amor que le tiene a su progenitor, destacando cada uno de los mejores aspectos de su personalidad, haciendo especial énfasis en el don que tenía el empresario para entregarse por completo a la gente que llegaba a su vida. “Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivale a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayeras bien) a entrar a su corazón y sentirte con la confianza de llamarle ‘tío’. Vamos, te ordenaba que le dijeras ‘tío’ y, mientras más te incomodara hacerlo ¡mejor!”, expresó conmovido el actor.

Jaime habló de las virtudes de su padre con mucho orgullo, destacando el gran lado humano de don Jaime y lo excelente que fue como papá. “Su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza… Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ‘¿qué quieres?, ¿qué necesitas? ¿te pongo un avión, un médico?’, o mejor aún: ‘Ya tengo listo todo’”, expresó emocionado. “Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, ¡qué bárbaro!, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, señaló.

El intérprete no escatimó en palabras de admiración para su padre, al hablar de la peculiar e irrepetible personalidad de su progenitor, algo que dijo, siempre envidió -en el buen sentido de la palabra-, de su papá. “Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. ¡Era un bromista empedernido!, bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no. No había medias tintas y, si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. Qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida. Un cabr*** hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable, ¡qué guapo, carajo! Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su debonair y su joie de vivire”, recordó.

Finalmente, Camil dedicó unas conmovedoras palabras de despedida, eso sí, haciendo uso del gran sentido del humor que siempre ha caracterizado al actor y que seguramente heredó directamente de Camil Garza. “Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”, expresó.

Agradecido con su público

Ante la ola de muestras de cariño que ha recibido la familia Camil y conmovido al ser testigo del gran cariño que la gente le tenía a don Jaime Camil Garza, el actor reaccionó emocionado ante la solidaridad de sus fans, amigos y familiares. “He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas, pues claro, perdí a mi Pa, pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque, qué bárbaro, cómo te quiere, te reconoce, te aprecia y te agradece la gente, tus amigos y los hermanos de vida que escogiste. Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”, finalizó.

