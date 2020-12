A seis meses de haber perdido la pierna izquierda, Daniella Álvarez enfrenta un nuevo desafío

Con la misma actitud positiva que siempre la ha caracterizado y con la entereza con la que ha vencido todos los obstáculos que la vida le ha puesto en el camino, Daniella Álvarez ahora enfrenta un nuevo desafío. Y es que tras haber sufrido una isquemia que la llevó a perder la pierna izquierda, la exreina de belleza ha recibido un diagnóstico no del todo positivo respecto a su pierna derecha, la cual también resultó afectada por el padecimiento que sufrió hace seis meses. Sin embargo, la modelo no ha perdido ni un segundo la sonrisa de su rostro y ha querido compartir con sus seguidores esta noticia.

Fue a través de su perfil de Instagram, donde la colombiana compartió un video en el que de forma muy abierta y transparente habló con sus fieles seguidores, quienes se han mantenido al pendiente de todo su proceso y que a menudo muestran su preocupación por la guapa modelo. Pensando en todo el cariño que ha recibido de parte de sus fans, Daniella decidió abrirse y compartir con ellos su diagnóstico. “El doctor Guevara me dijo luego de entregarle los exámenes: ‘bueno Daniella, yo quería que llegara este momento para decirte qué expectativas podíamos seguir teniendo de tu pie, y quiero contarte que como yo me lo esperaba, tus nervios de la tibia y peroné se dañaron completamente. La isquemia los afecto en su máxima expresión y muy difícilmente podrás volver a mover tu pie’”, reveló la también presentadora.

A pesar de que las cosas no han salido como ella esperaba, Daniella no pierde la esperanza y se ha mantenido fuerte y positiva ante su diagnóstico, pues entiende que no todo está perdido y que de una u otra forma podrá hacer su vida con normalidad. “Yo también creía y tenía esperanzas de que mi pie pudiera recuperar mucho. De hecho, esperaba un 80 por ciento de mi recuperación, pero estoy absolutamente segura y acepto la voluntad de Dios y tal vez, me la pone un poquito más difícil para demostrarle al mundo que sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr, sé que voy a volver a trotar, sé que voy a volver a bailar”, expresó convencida.

Con la frente en alto

Aunque para algunos de sus fans ha sido un poco triste escuchar el nuevo diagnóstico de la exMiss Colombia, Daniella se ha mostrado muy positiva, pues a pesar de que su situación no es la más óptima, su doctor le ha comentado que, con la terapia adecuada y con el paso del tiempo, su pie podrá recuperar algo de su movilidad e incluso la sensibilidad. Además de que inspirada por otras personas que han atravesado por la misma situación que ella, es que se mantiene esperanzada y con ánimos para continuar con su rehabilitación.

Es por eso que la noticia la ha tomado con toda la calma del mundo, pues no está dispuesta a darse por vencida tan rápido. “Solamente la gente que ha pasado por una situación como la mía, que estuvo al borde de irse de este mundo o que simplemente ha tenido tantos dolores y tantas molestias como yo las tuve, y después de tantos sacrificios y luego de perder una pierna, ya una noticia de estas no nos da tan duro”, dijo convencida. “Seguiré dando lo mejor de mi para lograr grandes resultados con menos condiciones”, finalizó.

