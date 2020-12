¡Sorpresa! Poncho Herrera anuncia que se ha convertido en padre por segunda ocasión

Aunque el 2020 ha sido complicado en muchos sentidos, para algunas personas también ha sido un año lleno de bendiciones. Tal es el caso de Alfonso Herrera, que además de estar atravesando por un momento muy importante en su carrera como actor, el artista también disfruta de un instante por demás idílico al lado de su familia al haberle dado la bienvenida a su segundo hijo. Así lo ha hecho saber el intérprete a través de sus redes sociales, donde ha dejado de lado la discreción que siempre lo ha caracterizado y ha compartido la noticia de una forma muy especial, justo unos días después de que su compañera de RBD, Dulce María, diera la bienvenida a su primera hija. Sin duda alguna, la buena nueva ha tomado a todos por sorpresa, pues ni el actor ni su pareja, Diana Vázquez, dieron alguna pista durante su dulce espera.

A través de su perfil de Instagram, Poncho compartió una tierna fotografía en la que aparece muy bien acompañado del pequeño Daniel, su primer hijo, y de su recién nacido, cargando a cada uno en sus brazos, luciendo de lo más adorable. Como suele suceder en todas las publicaciones relacionadas con su familia, el actor ha procurado proteger la identidad de sus pequeños, por lo que no ha mostrado los rostros de sus bebés. Junto a la linda postal, el exRBD escribió un mensaje muy especial, en el que dejó en claro su alegría por la reciente llegada de su pequeñito: “Este año será recordado por muchos como uno de los peores de la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido Nico, aún no sabemos por qué́ elegiste esta familia!”, compartió de lo más emocionado.

Si bien, el actor y su pareja han sido muy discretos y no han ofrecido más detalles sobre el nacimiento de su pequeño, han querido compartir la noticia con todos sus seguidores, por lo que han causado un sinfín de reacciones no solo de parte de sus fans, también de sus amigos y allegados, quienes han reaccionado de lo más emocionados ante la noticia. Obviamente, algunos de sus compañeros de RBD no han tardado en reaccionar a la llegada de Nico, algo que al parecer también los ha tomado por sorpresa, según han dejado ver en sus comentarios. “OMG! ¿Ya? Wow! Felicidades #BievenidoNico”, escribió Maite Perroni debajo de la publicación de su amigo. Por su parte, Anahí también aprovechó para enviar sus felicitaciones por la buena nueva. “OMG! ¿Qué? ¡Muchas felicidades! Dios los llene de bendiciones y ¡alegrías!”, compartió la cantante.

Aunque a lo largo de su dulce espera Poncho y Diana fueron muy discretos, tanto que nadie sospechó nada al respecto, el actor pudo haber dado una pequeña pista de lo que estaba sucediendo al interior de su vida familiar, pues el pasado mes de octubre, Herrera compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo mayor envuelto en plástico para emplayar y algunas cajas de cartón a su alrededor. Junto a la imagen, el actor escribió la palabra “mudanza”, dejando en claro que su familia había comenzado una nueva historia en un nuevo hogar, lo que podría haber sido una señal de que su clan estaba creciendo y necesitaban más espacio para el nuevo integrante de su familia.

El año de los bebés para RBD

Para los seis integrantes de la banda RBD, el 2020 también ha sido un año muy especial, pues además de que ha sido el año del gran regreso de la banda a los escenarios, tres de sus integrantes dieron la bienvenida a nuevos miembros de su familia. Anahí sorprendió a sus fans con la noticia del nacimiento de su segundo hijo, el pequeño Emiliano, el pasado mes de febrero, una noticia que sin duda emocionó a todos. También Dulce María se ha convertido en madre de una pequeñita apenas el pasado 3 de diciembre, siendo esta una de las razones por las que la cantante no ha podido sumarse al esperado reencuentro de RBD, que ofrecerá un concierto virtual en los próximos días. El último en sumarse a este baby boom ha sido Poncho, quien sin duda es el que más ha sorprendido a todos.

