'Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él', Eugenio Derbez sobre la ausencia de Mauricio Ochmann en su reality El actor ya había aclarado hace unos meses que no disfrutó tanto hacer la primera temporada de este divertido programa

Luego de haber confirmado la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, los integrantes de este clan han comenzado a compartir algunos detalles de lo que será esta nueva entrega y a confirmar algunas ausencias que ya se especulaban desde hace unos meses. Y es que tras la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, estaba en duda la participación del guapo actor, quien además, en ocasiones anteriores había revelado que el reality show es un género de la televisión con el que no se había sentido cómodo, por lo que era casi un hecho que no participaría en esta segunda temporada. Las declaraciones de Mauricio ahora han sido confirmadas por Eugenio Derbez, quien se ha encargado de informar a sus fans que, en efecto, Ochmann no formará parte de esta nueva entrega de su reality, además de que tampoco lo hará la tierna Kailani, la integrante más pequeña del clan.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante un live que realizaron Eugenio y sus dos hijos, Aislinn y José Eduardo, así como Alessandra Rosaldo, en donde dieron a conocer algunos detalles de la producción de este exitoso reality y resolvieron algunas inquietudes de sus fans al respecto. Como era de esperarse, las preguntas sobre la ausencia de Mauricio Ochmann no se hicieron esperar y ante la insistencia de sus fans, Eugenio no tuvo más remedio que hacer una divertida aclaración. “Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”, expresó el comediante entre risas, dejando en claro que la decisión de no asistir a este nuevo viaje fue decisión del actor y no de la familia.

En ese mismo sentido, el actor se refirió a los nuevos integrantes de su clan que se integraron en esta segunda temporada y que no estuvieron durante la primera, bromeando nuevamente con la situación de la ausencia de Mauricio y celebrando por todo lo alto que Fiona, la tierna bulldog de la familia, se una a esta maravillosa experiencia. “Salió un familiar y entró un nuevo familiar”, expresó la familia, provocando incluso las carcajadas de Aislinn, que atenta escuchaba a su papá.

VER GALERÍA

Por otro lado, la familia también confirmó que Vadhir Derbez también será parte del elenco de este reality show, luego de haber dejado en suspenso la participación del joven artista en el teaser que recientemente compartieron en sus redes sociales, y en el que a través de una parodia de la película Mi Pobre Angelito, dieron a conocer la segunda temporada de De Viaje con los Derbez.

¿Por qué no participará Kailani?

Sin duda alguna, la primera temporada de De Viaje con los Derbez resultó ser todo un parteaguas en las vidas personales de cada uno de los integrantes de esta famosa familia. De hecho, fue una experiencia bastante enriquecedora para cada uno, pero al mismo tiempo confrontante, según han revelado ellos mismos en ocasiones anteriores. Es por eso que tanto Aislinn como Mauricio decidieron que en esta ocasión su pequeña, de apenas dos añitos, no formara parte de este proyecto, pues además, las jornadas de grabación de este show son extenuantes y muy cansadas para una bebé.

VER GALERÍA

“Son viajes muy pesados, cansados, Kai apenas tiene dos años y si el primero fue una tortura y no estábamos dispuestos a que volviera a ser otra tortura para ella... Ya veremos más adelante cuando esté más grandecita y que decida si quiere ir o no”, expresó Aislinn durante el live que realizó junto a los otros integrantes de su familia, revelando también que durante el tiempo que ella estuvo de viaje grabando el reality, la pequeña quedó bajo el cuidado de Mauricio.