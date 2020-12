¿A Paula Levy le gustaría vivir con Ana Bárbara?

El corazón de Ana Bárbara es muy grande y siempre hay espacio para uno más en su vida. Eso lo sabe muy bien Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, a quien la cantante ha adoptado como si fuera suya, luego del fallecimiento de la actriz y de la relación que sostuvo con el padre de la jovencita, José María Fernández ‘El Pirru’. Y aunque las circunstancias las ha llevado a tomar caminos separados, el vínculo que existe entre la cantante y su hija adoptiva persiste y cada día se fortalece. Es por eso que Paula le ha hecho una petición muy especial a la artista, luego de haber revelado que desde hace un tiempo ya no vive con su abuela, Talina Fernández.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de un live que realizó en su perfil de Instagram, donde la bella jovencita explicó que actualmente no está viviendo con su abuela, y aunque no entró en detalles sobre las razones por las que ha tenido que salir de la casa de Talina, detalló que ahora está viviendo en casa de un familiar. "No tengo casa, soy homeless (una persona sin hogar), vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta qué hago de mi vida?", dijo.

Tras sus revelaciones, la joven comenzó a recibir algunos mensajes de sus fans en los que la cuestionaban acerca de por qué no le pedía a Ana Bárbara la dejara vivir con ella en su casa, a lo que Paula respondió de lo más sincera. "Pues, díganle que me invite. Es más, todos los que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de 'Invita a Paula a vivir a tu casa' hasta que les pausé masivo... O sea, un comentario por minuto, neta con 70 personas, en dos meses estoy viviendo en Los Ángeles. Hagan paro", expresó Levy.

VER GALERÍA

Al ser cuestionada por Talina y las razones por las que ya no vive con ella, Paula no entró en detalles y aprovechó la oportunidad para ironizar un poco sobre las ocasiones en las que algunos medios de comunicación han tomado como ciertos algunos rumores sobre su familia y en tono sarcástico expresó: "(Mi abuela) está en su casa, de la cual me corrió. No le digan a TVNotas, pero me corrió". Tras estas declaraciones, Paula Levy también expresó sus ganas de dejar México y mudarse a Canadá, donde vive una de sus amigas, pues dijo, no tiene ya nada qué hacer en el país.

Una hija para Ana Bárbara

A pesar de que no es su hija biológica, Ana Bárbara tiene un gran amor por Paula Levy y juntas han creado un vínculo tan fuerte que pareciera que han estado unidas desde siempre, algo de lo que sus fans han podido ser testigos gracias a las muestras de cariño que se dan una a la otra a través de redes sociales. Tal y como sucedió durante el más reciente cumpleaños de Paula, momento que sirvió para que Ana Bárbara dejara en claro su amor por la jovencita y rindiera un homenaje al vínculo que juntas han formado.

VER GALERÍA

“La energía arrolladora con la que, siendo prácticamente una bebé, me abrazaste y me dijiste, ¿te puedo decir mamá? Y yo respiré profundo y, todavía sin contestarte, con tu inocente mirada dijiste ‘mamá’. ¿Sabes? Igual que a ti, se quedó grabado en mí, y desde ese momento fuiste un pedazo de mi alma pues desde ahí, como bien dijiste en tu mensaje, nos conectamos para toda nuestra vida y en ese tenor hoy te felicito a mi hija amada, a mi hija caída del cielo, mi bebé chiquita, como siempre te digo”, compartió la artista en su perfil de Instagram emocionada.