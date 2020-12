Sofía Rivera Torres cuenta cómo es su relación con la hija de Eduardo Videgaray

Haberse casado con Eduardo Videgaray no es la única razón por la que el corazón de Sofía Rivera Torres desborda felicidad, sino también por la excelente relación que mantiene con su nueva familia, en específico con la hija adolescente de su esposo, a quien el conductor tuvo de su pasado matrimonio con la productora Mónica Abín Soberanes, fallecida en 2017. Sin más rodeos, la guapa presentadora del programa televisivo ¡Qué Importa! habló del tema en redes sociales, en medio de una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, quienes han sido fieles testigos de esta etapa de su vida que sin duda ha estado colmada por bellos momentos, mismos que han quedado registrados en las diversas publicaciones que la pareja ha compartido.

Durante su interacción en Instagram, Sofía eligió la pregunta que le hizo uno de los usuarios, quien con toda claridad escribió: “¿Cómo es tu relación con la hija de Eduardo? ¿Por qué nunca se ven juntos los tres?”. De inmediato, ella respondió, evocando un bello instante de su convivencia con la jovencita. “Siempre estamos juntos los tres, la verdad me llevo increíble con ella, ha sido una bendición. Nos hizo llorar a todos en la boda de las cosas tan bonitas que me dijo…”, explicó en los primeros segundos del clip. “Pero la protegemos mucho porque es menor de edad, entonces nunca publicamos cosas con ella…”, agregó, orgullosa de tener “una hija adoptiva”, tal cual lo ha reiterado en esta ocasión.

Recordemos que a principios de octubre, y a poco tiempo de que se celebrara su boda, Sofía recibió de manos de la hija de su esposo un bello regalo, algo que presumió por todo lo alto con una imagen de uno de sus viajes a la playa, y la cual acompañó con un breve pero emotivo texto. “La vida me regaló a una hija adolescente que me hace playeras tie-dye”, dijo en aquel momento, dando pie a un sinfín de bellas reacciones por parte de sus seguidores, entre ellos el mismo Videgaray. “¿Por qué tan solita?”, dijo el conductor. Lo cierto es que este tipo de detalles hacen evidente la armonía que prevalece entre ellos, un aspecto que ha sido del todo primordial para Rivera Torres.

¿Qué opina Sofía de su familia política?

Recientemente, Sofía realizó otra ronda de preguntas en las que se sinceró sobre su familia política, a la que tiene el gusto de conocer, aunque advirtió que no subirá ninguna fotografía con ellos por respeto a su privacidad. “Amo a la familia de Edu. Son una bendición. Yo, que sí los conozco, he visto su calidad humana y son, sin lugar a duda, un motivo enorme (si no es que el principal) que me llevó a enamorarme de él”, dijo en una de sus historias para luego opinar sobre sus suegros. “Mi suegra es una dama, mi suegro un caballero, cariñoso, fue el primero en llamarme nuera, me abrieron las puertas de sus corazones y espero Edu y yo seamos tan mandilones como ellos, toda la vida”, afirmó.

Hace apenas unas semanas, Sofía y Eduardo se dieron el “sí, acepto”, en una romántica boda secreta, misma que tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, quienes se volcaron en felicitaciones para los recién casados. Eduardo, que además reveló algunas fotografías de la celebración, dedicó algunas palabras a su ahora esposa. “Gracias @sofiariveratorres por hacerme el ser más feliz de este mundo”. En las fotos, también se puede observar la novia, vestida con un increíble conjunto blanco de pantalón y corsé, el cual complementó con una larga cola de novia que a su vez hacía de vestido.

