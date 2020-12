¡O’Malley volvió! Grey’s Anatomy sorprendió con el regreso de otro de sus personajes

Si pensábamos que lo habíamos visto todo, el cuarto capítulo de la temporada 17 de Grey’s Anatomy ha traído una nueva sorpresa. En un año por demás difícil y en el que la querida serie ha querido apoyar el público a través de su historia, en el inicio de esta nueva entrega, sorprendieron a todos con el regreso de Patrick Dempsey, quien reaparecía en la serie que dejó en el 2015. Creando una ola de reacciones, el amado McDreamy volvía a encontrarse con Meredith, quien en la trama se encuentra luchando contra el Covid-19. Las especulaciones comenzaron con la aparición de detalles en las páginas de IMDB -página con perfiles de actores- de distintas personalidades que dejaron el programa hace algunos años. Lo que nadie sabía es quién sería el próximo en aparecer, pero la incógnita fue descubierta este jueves, con la llegada de George O’Malley, interpretado por el actor T.R. Knight.

Hay que recordar que en la serie, O’Malley era uno de los compañeros de la primera generación, que con un enorme corazón se fue ganando al resto de los personajes. Enamorado de Meredith, O’Malley destacaba por su bondad, característica que lo llevaría a su muerte. En su último capítulo, se anunciaba que O’Malley se había enlistado en el ejército, a la par que llegaba un paciente imposible de identificar, que había salvado a una chica de ser atropellada al brincar el frente al autobús que se dirigía hacia ellos. En una dramática escena, Meredith se comunicaba con el paciente cuando él sobre su mano hacía la seña 007, el apodo que le habían dado a O’Malley cuando se convirtió en el primero de los aspirantes a médicos en perder a un paciente, al implementar un ingenioso juego de palabras por el complemento ‘con permiso para matar’.

Fue precisamente con ese nombre que la producción reveló quién sería el próximo en aparecer, al mostrar en redes en un video, escrito sobre la arena el famoso 007. Ya en el programa, se podía ver a Meredith caminando por la playa en donde se ha mostrado en su inconsciencia, mientras su cuerpo lucha contra la enfermedad. A lo lejos se alcanza a ver la base de un salvavidas, y en ella está George O’Malley.

Patrick Dempsey se despide de Grey’s Anatomy ante la tristeza de sus fanáticos

Amigos dentro y fuera de la pantalla

Sobre esta nueva aparición, T.R. Knight escribió en su cuenta de Instagram: “Ellen es el tipo de actriz con el que estoy eternamente agradecida de actuar. Ella personifica la verdad. George y Meredith se aman, sin dudas, pero no creo que puedan compararse con el amor que yo tengo por Meredith”. Y T.R. no miente, pues más de diez años después de su salida del show, no es raro ver a los actores pasando tiempo juntos lejos de las cámaras.

Que en esta ocasión, Ellen no fue la única que tuvo la oportunidad de encontrarse con T.R., pues debido a que en el final del capítulo hay una mezcla entre la inconsciencia y la realidad del personaje de Ellen, en la misma playa aparecieron el Dr. Webber y la Dra. Bailey, a quienes el actor también agradeció por este momento. Por su parte, Ellen, junto a una imagen de los cuatro escribió: “Rodeada de ángeles”.

Según contó Patrick Dempsey sobre estos regresos inesperados a la popular serie, surgieron como una idea de apoyar a la gente en sus casas, teniendo la oportunidad de olvidarse un poco del difícil momento que se vive, disfrutando del programa que ha recaudado millones de adeptos en el mundo. La gran pregunta es quién será el siguiente en aparecer. Las apuestas están por Izzie Stevens y Cristina Yang.

