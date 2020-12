Elizabeth Álvarez revela por qué cuando Jorge Salinas le pidió matrimonio le respondió que no

Si de matrimonios famosos y felices se habla, no puede dejar de mencionarse el de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. La pareja se conoció en los sets y años más tarde lograron llevar su amor más allá de la pantalla. El tiempo ha pasado volando y hace un par de meses celebraron su noveno aniversario de bodas. Los actores, que viven completamente enamorados, son padres además de dos pequeños que son su completa adoración: Máxima y León, a quienes hace poco festejaron por todo lo alto su cumpleaños número cinco. Al hacer un balance sobre su vida personal, la actriz ha querido compartir los detalles sobre los inicios de su relación con el galán de telenovelas y ha contado la anécdota que rodea su inolvidable pedida de mano, pues, aunque muchos no lo saben, ella le dijo que no en un principio.

Sincera, Elizabeth contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que la relación con Jorge permaneció por mucho tiempo en lo estrictamente profesional, y aunque habían trabajado como pareja en algunos proyectos, nunca se había dado nada entre ellos. “Muy bien no me caía, teníamos como una línea así, como con mucho cuidadito”, recordó. Si embargo, cuando empezaron a grabar la telenovela Fuego en la Sangre, se dio un acercamiento, aunque ella fue firme al mostrar sus prioridades en ese momento y le dio una rotunda negativa a una invitación a salir. El galán de televisión tomó muy bien esta respuesta, pero ésta no impidió que la convivencia entre ambos continuara. “Empezó a haber una química muy padre… Me empezó a caer bien, porque ya empecé a conocer a la persona, no a esta parte del trabajo, empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos y ahí creo que se da este interés de las dos partes”, recordó la actriz. “Ya de lo demás es historia, llevamos 9 años casados, dos de novios, dos hijos”, comentó Elizabeth.

Pero en el intermedio entre el noviazgo y el matrimonio, hubo un momento que seguramente ninguno de los dos olvidará y se trata de la noche en la que el actor le pidió matrimonio a su ahora esposa. Cuestionada directamente sobre aquel momento, Elizabeth accedió a contar a detalle la anécdota. “Ay esa pedida… Un 24 de diciembre me dice Jorge: Oye, ¿te parece bien si mis papás van a casa de tus papás?’”, recordó la actriz, explicando que ella sigue cabalmente la tradición de festejar la Navidad con sus padres en su natal Ciudad Juárez. “Y yo: ‘Claro, son bienvenidos a la casa, por supuesto’”, recordó, sin imaginar lo que le depararía en aquella celebración. La estrella de telenovelas relató que ese día ella se dedicó a los preparativos de la cena y dejó para el último momento darse un baño y arreglarse. Con la presión de que todos ya estaban listos para comenzar la cena, se hizo un peinado improvisado y un maquillaje exprés.

El nervioso ‘no’ que se convirtió en un rotundo ‘sí’

“Así, cabello escurrido, vengo con mi mamá caminando, y empieza Jorge: ‘Bueno, esta noche, esta Navidad quiero decirles que quiero pedir la mano…’ Yo volteé a ver a mi hermana que estaba enfrente de mí y dijo: ‘¿De qué está hablando? ¿Cómo? O sea, espérate, Elizabeth todavía trae mantequilla en el cabello…’”, continuó su relato, haciendo énfasis en que la petición no sólo la tomó por sorpresa a ella, sino a toda su familia. “Ni una cámara, nadie grabando, como nadie sabía, obviamente los papás de Jorge sí sabían, pero nosotros no pensamos que íbamos a una pedida de mano”. Ante la inesperada propuesta, la actriz sólo alcanzó a decir que no en un primer momento. “Entonces me dice: '¿Te quieres casar conmigo? Y digo: ‘No’. ‘¿Te quieres casar conmigo Elizabeth?’ Y yo: ‘No, no no, es Navidad, no’”, recordó. Si embargo, en aquel momento hubo otra intervención: “Y me dice su mamá: ‘¿Le estas diciendo que no a mi hijo?’”, continuó.

Después de aclarar un poco su mente sobre lo que estaba pensando, rectificó su respuesta: "Como que caí en cuenta de todo, como que ‘me están pidiendo la mano, pero para mí era Navidad, qué tiene que ver la pedida de mano con la Navidad, qué es esto’. Sí, entré en un momento de confusión y de pánico, y Jorge hincado con el anillo así, y yo diciéndole que no, y (su suegra) ‘¿cómo le dices que no a mi hijo?’…” Pero finalmente llegó la respuesta esperada, acompañada del porqué Jorge eligió aquel momento para hacerle la pregunta: “Y yo: ‘Sí, sí me quiero casar contigo, es que es Navidad, ¿por qué hoy?’ Y me dice: ‘Porque están las personas que tú más amas’”, al recordar estas palabras, Elizabeth no pudo evitar derramar algunas lágrimas. “Me emociona porque es verdad, a veces uno quiere… Yo pensaba en el globo aerostático y la pedida arriba o en el yate con el champagne y todas estas cosas, pero qué mejor testigo de amor que nuestras familias”, reflexionó.

