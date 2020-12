Verónica Castro cuenta cómo fue su encuentro con Maradona: 'Lo seguiré admirando por siempre'

El talento y sencillez de Diego Armando Maradona lo llevaron a ganarse el cariño y admiración de la gente más allá de las canchas. El futbolista argentino, quien falleció la semana pasada a los 60 años, conoció a lo largo de su vida a un sinfín de personalidades de todos los ámbitos, incluidas las celebridades de cine y televisión. En México, país en el que se consagró con la victoria de su país en el Mundial del 86, entabló buenas amistades y se codeó con estrellas de la farándula nacional, una de ellas fue Verónica Castro. Luego de que se comentara durante los últimos días de la cercanía que hubo en su momento con el jugador, la guapa actriz ha querido compartir cómo fue realmente su relación con el ídolo, revelando además cpomo se dio su primer encuentro.

Tras la partida del Maradona, muchos famosos han salido a contar sus anécdotas con la leyenda del futbol y Verónica no se ha quedado atrás. La actriz recordó cómo fue su primer encuentro con El Diez en enero de 1982, cuando el argentino vino a México con el Boca Juniors para jugar contra el América. “Guapísimo, guapísimo, súper encuentro, yo admiradora de él”, confesó la ojiazul en entrevista para Ventaneando, espacio en el que confesó que incluso a ella misma le gustaba jugar futbol. “Estaba el gusto por este señor que para mí era un rey jugando y siempre ha sido la figura más importante, entonces cuando me llaman fue rarísimo”, comentó la estrella de telenovelas, pues contó que aunque ella estaba enterada de la visita del club argentino, nunca pensó que podría conocer al famoso futbolista.

“Estaba en el salón de belleza cuando de pronto recibí la llamada de Jorge Berlanga, (amigo y mánager de Maradona) yo no lo conocía a él, entonces le dije: ‘Sí, señor, sí yo quiero, voy a dónde, claro que voy, por supuesto’”, recordó emocionada. “Lo admiro mucho de toda la vida, lo sigo admirando y lo seguiré admirando por siempre”, aseguró la actriz antes de continuar con su relato. “Me enteré que habían invitado a varias compañeras actrices de Televisa a ser madrinas del equipo del América, a mí nadie me invitó y cuando me llaman de parte de Maradona para que vayan de madrina del equipo dije: ‘Pero por supuesto’”.

Verónica recordó lo impresionada que quedó al verlo jugar en la cancha de del Estadio Azteca. “Muy impactante verlo jugar, yo decía: ‘Tiene como chicle o pegamento… Tiene como un imán la pelota no se puede pegar como que la trajera pegada en las piernas…’ Qué maravilla”, contó. La actriz narró que tras concluir el partido, en el que el club argentino se coronó ganador con un gol de Maradona, el astro le hizo un ofrecimiento al que ella no se pudo negar. “Me dijo: ‘¿Te gustaría ponerte la camiseta? Hay que pasear y saludar a la gente’. Le dije: ‘Ay me encantaría que me dieras tu camiseta’. Me dio la camiseta, me agarró de la mano y vámonos a saludar a la gente”, recordó. “Estuvo tan bonito, fue una especie de sueño mío cumplido y yo sin haber movido siquiera un dedo para estar ahí”, comentó, reconociéndose muy agradecida por aquella experiencia.

Nada más que una buena amistad

Castro contó que, aunque ambos eran jóvenes y sin compromisos, aquel encuentro no derivó en nada más que una buena amistad derivada el cariño y admiración entre los dos. “Él me admiraba mucho como actriz, su mamá también porque me veía en la televisión y entonces era una admiración mutua y a lo mejor un gusto mutuo también, porque no te voy a decir que no, (era) guapo, guapo, estábamos jovencitos los dos, estábamos lindos… Yo sola, dije ‘pues no estaría mal’, pero ni siquiera se me ocurrió y a él menos”. La intérprete aseguró que, tras aquella inolvidable experiencia, Maradona no buscó ningún acercamiento con una posible intención romántica. “Así como te lo digo, nunca me invitó ni a salir ni por una copa, ni un café, nada, nada… De lo más respetuoso y amoroso, era como ‘te admiro tanto en la televisión y yo te admiro tanto como juegas’, estábamos los dos muy impactados, muy felices y después seguimos como muy amigos”, aseguró. La estrella de telenovelas contó además que, años después se lo volvió a encontrar en Italia cuando él ya estaba casado con la también argentina Claudia Villafañe. “No sabes qué amorosa Claudia conmigo”, aseguró la actriz, quien contó además que Maradona entabló una buena amistad con su hijo Cristian, a quien también admiraba como cantante.

