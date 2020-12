Lidia Ávila y la sincera confesión sobre su primer matrimonio: 'No me quería casar'

Tan transparente como suele ser, Lidia Ávila se dispuso a conversar a corazón abierto sobre algunos de los acontecimientos más difíciles de su pasado, dando muestra de la madurez con la que hoy rige su vida. La intérprete no solo habló de la dolorosa pérdida de su hija Sofía hace ya varios años, sino que también reveló detalles de aquella boda que celebró con su entonces pareja, Paulo Lauría, sabiendo que en el fondo no era lo que ella deseaba. A una década de haberse separado de quien fuera su marido, la cantante ha tocado el tema durante una sincera entrevista con Yordi Rosado, en la cual mostró una parte poco conocida de su entorno personal y que ocurrió de manera paralela al éxito que por aquel tiempo consolidaba en la música.

Con toda claridad, Lidia recordó cómo desde muy joven la idea de formar una familia junto a una pareja fue de sus mayores motivaciones, por lo que en su momento tomó la decisión de poner todo en marcha para cumplir con ese ferviente anhelo. “Desde muy chavita siempre mi sueño fue formar una familia, casarme, tener hijos como mi mamá, yo quería tener muchos hijos y pues la primera vez, cuando me casé, pues evidentemente yo decía: ‘No, para toda la vida’…”, dijo durante un instante de la plática, en la que con toda tranquilidad, y sin ningún filtro, se dispuso a ahondar sobre el tema.

Por aquellos días de 2004, Lidia se llenó de inquietud cuando descubrió que en el fondo no deseaba casarse con Paulo, sin embargo, sus planes siguieron en pie, pues todo estaba prácticamente listo. “Tal vez yo sabía un par de meses antes que no era el indicado y que no me quería casar, pero no me atrevía a decirle a nadie, ya está todo (recuerdo) y las invitaciones y la gente y en mi casa era como de (que) no estaban de acuerdo. Mi mamá y mi papá yo veía que ‘su niña chiquita’, como que decían: ‘¿Cómo por qué?’”, explicó la cantante, quien tiene muy presente lo difícil que eso fue para su madre. “Me casé, nunca se me va a olvidar que el día de mi boda mi mamá tenía un derrame en el ojo y seguramente era porque no estaba tan de acuerdo, ni tan feliz como cualquier mamá debe de estar en el día de la boda de tu hija…”.

Lidia además compartió cómo fue que su matrimonio con Paulo afectó la estrecha convivencia que guardaba con su hermano Oscar, que siempre le manifestó su descontento por aquella relación que nunca prosperó. “De hecho… mi hermano Oscar, el que hoy en día es mi socio… él sí no estaba nada de acuerdo, me lo dijo y un día se armó la trifulca en casa de mis papás… desde entonces duré casi siete años sin hablarme con Oscar…”, confesó. La también actriz incluso recordó que ya como mujer casada, puso su carrera como cantante solista en manos de su entonces esposo, a quien le dio trabajo luego de que este perdiera su empleo en la empresa para la que trabajaba, algo que ella define como uno de sus errores más graves.

El final de su matrimonio con Paulo

Fue en 2010 cuando Lidia y Paulo, a través de un comunicado, dieron a conocer la noticia de su separación, esto tras poco más de cinco años de matrimonio. En su momento, la expareja anunció que esta determinación había sido tomada de común acuerdo y que más allá de los acontecimientos siempre permanecerían unidos por un cariño muy especial. La ruptura también fue cercana a la dolorosa pérdida de su hija Sofía con tan solo unos meses de nacida, y a la que hoy recuerda con mucho cariño. “No era lo que yo pensaba de un matrimonio… tenía mi vendita en los ojos, yo estaba enfocada en que quería tener bebés, pero tardamos un ratito, porque yo me casé cuando tenía 24 años y me embaracé de 29 para cumplir 30…”, dijo.

