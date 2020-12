Sofía Rivera Torres habla por primera vez de la familia de Eduardo Videgaray: ‘Son una bendición’

Convertida en la señora de Videgaray, desde finales de octubre, Sofía Rivera Torres ha hecho de su cuenta de Instagram el medio por el cual se comunicada con sus fans quienes, desde que se dio el “sí acepto”con Eduardo Videgaray, han estado muy curiosos sobre a su vida como marido y mujer. En ese sentido, la conductora de ¡Qué importa! realizó una ronda de preguntas en la que respondió con la sinceridad que la caracteriza, entre los cuestionamientos, destacó uno referente a la relación que tiene con su familia política, de la que nunca había hablado en público. En esta respuesta, la presentadora incluyó la razón por la que no comparte imágenes con los Videgaray: “No subiré fotos con ellos por respeto y para no violar su privacidad”, escribió en una de sus historias.

Sofía continuó dando detalles de cómo se lleva con cada uno de los miembros de la familia de su esposo, quienes son parte importante de la personalidad del conductor: “Amo a la familia de Edu. Son una bendición. Yo, que sí los conozco, he visto su calidad humana y son, sin lugar a duda, un motivo enorme (si no es que el principal) que me llevó a enamorarme de él”, escribió. Sobre sus suegros reveló: “Mi suegra es una dama, mi suegro un caballero, cariñoso, fue el primero en llamarme nuera, me abrieron las puertas de sus corazones y espero Edu y yo seamos tan mandilones como ellos, toda la vida”.

La presentadora de ¡Qué importa! continuó detallando cómo es la relación con su cuñado, Luis Videgaray quien, según dijo, ha sido un gran ejemplo para su esposo y así lo describió: “Mi cuñado es un buen ser humano y el héroe de Edu, desde que eran niños, es papá, profesor, hijo, hermano, quien lo conoce lo quiere y admira”. Rivera Torres incluso contó el gesto que el político tuvo con ella cuando se vieron por primera ocasión: “Desde que lo conocí me agradeció por hacer feliz a Edu y vi su calidez como hermano mayor”.

Continuó describiendo a sus cuñadas quienes son parte fundamental de la vida de Videgaray: “Mi cuñada es la mejor amiga de Edu, su piedra y confidente. Su hermana menor, su ‘carnala’, que ha estado en sus momentos más oscuros y también en los más felices. Junto con su novio nos han regalado amistad y complicidad”. Por último, reveló que los sobrinos de su esposo también la recibieron con los brazos abiertos: “Adoro a todos los sobrinos que ha ganado también. Atesoro realmente mis viajes con ellos, llenos de aventura y risas. Soy muy afortunada de poder gozar de la vida y aprender de ellos”, escribió y finalizó con la frase: “Amo a mi familia política”.

Sofía y Eduardo sorprenden con su boda

Aunque desde septiembre que se comprometieron dieron a conocer que tenían planeado casarse pronto, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray tomaron por sorpresa a sus fans al convertirse en marido y mujer una semana antes de lo anunciado, ¿la razón?, la conductora la reveló a través de Instagram, días después de convertirse en la mujer de su compañero conductor: “Hicimos una boda muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 (…) la razón por la cual quisimos mantener todo esto en secreto y despistar un poco con la fecha de nuestra boda, fue porque nos empezaron a llegar rumores de que se había filtrado la fecha (…) nuestra prioridad fue cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros invitados”, detalló hace unas semanas la conductora.