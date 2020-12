Lupita Jones les dedica un cariñoso mensaje a las reinas de Mexicana Universal

Después de atravesar por días difíciles en los que tuvo que hacer frente a los señalamientos de Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, este fin de semana, Lupita Jones coronó a Andrea Meza, la ganadora de la edición 2020 de este certamen. En esta gala, también se reconoció a Karen Bustos, de San Luis Potosí, quien participará en Miss Charm Internacional a Andrea Bazarte, de Nuevo León, como Reina Hispanoamericana y Ángeles Castro, de Oaxaca, quien representará a nuestro país en Latinoamericana Universal 2021. Orgullosa de las cuatro reinas de esta edición, la fundadora de esta plataforma recurrió a Instagram para mostrarles su apoyo incondicional y reconocer el trabajo que realizaron durante la final de este concurso de belleza.

Con una foto en la que aparece las cuatro reinas, Lupita Jones escribió: “Muy contenta con el desempeño de la generación de MxU 2020. Cuatro hermosas y capaces mujeres nos representarán internacionalmente y estoy segura que lo harán muy bien. Grandes oportunidades siempre llegan para quien se prepara y trabaja con pasión”. La ex Miss Universo, también le dedicó un post a la gran ganadora de este año, Andrea Meza quien, considera, fue la mejor participante de esta edición: “Felicidades @Andreamezamx. Tenemos una gran representante de nuestro país para Miss Universo”, se lee en su feed.

Tras el éxito que representó el certamen de este año, Lupita también compartió con sus seguidores una reflexión sobre los resultados de esta edición: “Muy orgullosa de haber logrado sacar adelante este reto, en este año donde todo parecía imposible, cuando todos me decían que no podrían lograrlo, estoy reconociendo el esfuerzo, compromiso, talento y belleza de las jóvenes mexicana un año más de la final de Mexicana Universal 2020”, escribió como describió de una imagen en la que parece guapísima con el look que utilizó para la gala del pasado domingo.

En este post, Lupita Jones resaltó los años que ha invertido en construir este la plataforma para elegir a las mexicanas que nos han representado en Miss Universo: “27 años y contando”, escribió. Aunque en los últimos días el nombre de la fundadora de Mexicana Universal acaparó titulares por las declaraciones que, algunas exreinas de belleza hicieron en su contra; Andrea Meza, la ganadora de este año, declaró que para ella Luipita fue una gran maestra: “La considero una mujer que inspira. Antes yo era una niña muy insegura y ver a mujeres tan fuertes me inspira y eso es lo que yo me llevo de Mexicana Universal y de Lupita Jones”, comentó la reina de belleza en entrevista para el diario El Universal.

Lupita Jones y el llamado a las reinas

Luego de ofrecer una disculpa a Sofía Aragón por el desafortunado video en Facebook, con el que respondió a los señalamientos, Lupita Jones dio vuelta a la página ofreciendo una disculpa a la exreina del belleza, además, aprovechó para llamar a la reconciliación y a detener los ataques que se desataron en redes tras las declaraciones de la tapatía: “En fin, es de sabios reconocer cuando nos equivocamos y yo lo he hecho cuando me he equivocado, como lo acabo de hacer, justamente, yo creo que ellas deberían darse la oportunidad de poner las cosas en la balanza (…) porque están siendo muy injustas dejando de reconocer lo bueno que esto les pudo dar”, comentó Jones, hace unos días, en entrevista para el programa Sale el Sol.