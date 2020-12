¡Cómo pasa el tiempo! Ana Bárbara celebra el cumpleaños 14 de su hijo José María

Además de ser una excelente artista, Ana Bárbara es una mujer que vive entregada a su faceta de madre, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde de forma muy abierta suele mostrar detalles de la relación que ha construido con sus tres hijos. De hecho, es común que en fechas muy importantes para su familia, la cantante se desborde en palabras de amor para sus seres queridos. Prueba de ello es el amoroso mensaje que le ha dedicado a su hijo José María, quien este 2 de diciembre celebra su cumpleaños número 14.

Con las emociones a flor de piel y emocionada por celebrar a su pequeño, la intérprete de El Consejo compartió en su perfil de Instagram un emotivo video, en el que mostró paso a paso la evolución del festejado, desde que era un bebé, hasta convertirse en el guapo adolescente que es hoy. Junto al video, Ana Bárbara le dedicó unas dulces palabras de felicitación, dejando en claro el gran amor que tiene por el festejado. “Hoy son 14 benditos años que llegaste a este mundo para cambiarnos la vida y unir en un solo corazón el amor que todos compartimos por tu existencia”, expresó la orgullosa mamá.

Emocionada y agradecida por la oportunidad que le ha dado la vida de experimentar la maternidad a su lado, la cantante continuó: “Gracias al universo, al todo poderoso por darme la oportunidad de traerte en mi vientre nueve meses para que un día llegaras a iluminarme con tu brillo, hijito. Te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños mi amado”, finalizó la intérprete con el corazón en la mano.

Como era de esperarse, los fans de la cantante se han volcado en sus redes sociales para enviarle sus buenos deseos al jovencito, dejando las felicitaciones más tiernas debajo de la publicación de la intérprete. De hecho, los seguidores de Ana Bárbara destacaron el gran sentido del humor de José María, quien se ha hecho muy popular gracias a los videos que suele grabar al lado de su mamá para TikTok, en donde ha demostrado ser un pequeño muy simpático y expresivo, robándose toda la atención del momento gracias a su simpática personalidad.

La hermosa lección que ha recibido de parte de uno de sus hijos

El corazón de madre de Ana Bárbara es tan grande, que en el hay espacio no solo para sus tres hijos biológicos, también para Paula, José Emilio y María Levy, hijos de la fallecida actriz Mariana Levy, a quienes ha acogido como si fueran propios. De hecho, a través de ellos, la cantante ha recibido importantes lecciones sobre la forma en la que la que concibe la maternidad y el amor hacia sus hijos. Hace unos meses, la misma Ana Bárbara compartió una emotiva reflexión que tuvo, luego de mantener una profunda charla con María, en la que tuvo la oportunidad de poner en perspectiva su rol como madre.

A través de Instagram Stories la cantante escribió un mensaje dedicado a la mayor de las hijas de Mariana Levy, agradeciéndole la oportunidad de poder formar una relación con ella y compartir tantas enseñanzas y lecciones juntas. “Hoy mi María Levy me hizo reflexionar respecto a algo que como madre me he llegado a cuestionar (por aquello de ponerles consecuencias a los chiquillos por portarse mal)”, compartió la intérprete de Loca. “Me dijo: ‘Maye (como le dice María a Ana Bárbara de cariño): poner límites y disciplinar a un niño es amarlos’”, compartió la artista de 49 años.