La hija de Pepe Bastón y Natalia Esperón se ha comprometido

En medio de la complicada situación que se vive en la pandemia, algunos han encontrado la forma de fortalecer su amor y hacer que sus relaciones florezcan. Es el caso de Natalia, la hija mayor de Pepe Bastón y Natalia Esperón, pues acaba de comprometerse con su novio José Eugui. La joven, quien es apodada por sus seres queridos como Talita, inició el año con festejos, pues celebró su cumpleaños número 24, y tal parece que ahora cerrará el 2020 también muy feliz e ilusionada, pero por su próximo matrimonio. Cuatro años después de que el empresario se diera el sí con Eva Longoria, le ha tocado recibir la noticia de una nueva boda en su familia, aunque ahora su papel no será el de novio, sino del flamante papá que entregue a la novia en el altar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionada, Natalia tomó su cuenta de Instagram para compartir la buena nueva con sus seguidores, revelando además la fecha del enlace. La joven publicó una imagen compuesta por una pequeña foto de ella y su galán, junto a una pequeña tarjeta con la leyenda ‘Save the Date’ seguido por la fecha indicando el 9 de octubre del 2021. De esta manera tan sutil, la pareja ha anticipado a sus amigos sobre sobre el día en el que se celebrará su boda y no sólo eso, pues también han señalado que se llevará a cabo en Valle de Bravo, un destino favorito de muchos capitalinos no sólo por su cercanía a la Ciudad de México, sino por su impresionante belleza.

VER GALERÍA

La joven compartió además algunas instantáneas del inolvidable momento en el que su novio se arrodilló ante ella para pedirle matrimonio. “Para siempre con Yugui”, escribió Natalia, revelando además el cariñoso apodo con el que se refiere a su galán. Aunque no reveló mayores detalles sobre el lugar en el que José le hizo la propuesta, las fotos que publicadas dejaron ver el escenario natural que rodeó aquel instante, reforzando la idea de que la pedida ocurrió en medio de una caminata por el bosque. Las imágenes mostraron además la reacción de la hija de Pepe Bastón, quien al ver a su novio rendido frente a ella, no pudo más que llevarse las manos a la cabeza en señal de sorpresa e incredulidad por la romántica situación. Aunque las tomas fueron tomadas a la distancia, el rostro de la Natalia parecía además delatar que su emoción provocó además algunas lágrimas.

VER GALERÍA

Otras de las fotos que publicó Natalia mostraron los momentos posteriores a la propuesta de matrimonio en los cuales la expresión de felicidad en el rostro de la joven habló por sí misma. La pareja posó abrazada y muy sonriente mientras ella presumió el espectacular anillo de compromiso que le dio su ahora galán. Tal parece que José Eugui planeó la escapada perfecta con su amada para pedirle que se casara con él, pues las imágenes dejaron ver además unos enormes ramos de rosas rojas adornando un espacio con cojines y pétalos, un rincón acogedor para disfrutar del picnic romántico ideal.

La reacción de Eva Longoria, la esposa de su papá

En medio de las felicitaciones que recibió la joven por su compromiso, destacó la reacción de Eva Longoria, la actual esposa de su papá. La actriz estadounidense de origen latino comentó la publicación de Natalia con múltiples emojis de corazón y manos levantadas, lo que bien se puede interpretar como una celebración por la buena nueva. Es bien sabido que la joven mantiene una estupenda relación con la estrellad e Hollywood, de hecho, en más de una ocasión ha sido captada junto a ella y su padre. “Soy madrastra de tres niños increíbles. Ellos son geniales y maravillosos... Ha sido mucha diversión, es muy divertido ser (su) madrastra”, contó Eva hace tiempo en entrevista con E! News al hablar de su relación con los hijos de su pareja. Ahora a Eva y a Natalia las unirá algo más, pues la hija del empresario celebrará su boda en el mismo lugar que él y la estrella de Desperate Housewives se dieron el sí hace cuatro años. El 21 de mayo de 2016, la intérprete se casó con Pepe Bastón en una espectacular boda en Valle de Bravo, evento que reunió a un sinfín de celebridades en el famoso destino mexiquense. Antes de su boda con Eva, el exdirectivo de Televisa estuvo casado por diez años con Natalia Esperón, madre de Natalia, José Antonio y Mariana Bastón Esperón.

VER GALERÍA