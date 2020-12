Inés Gómez Mont de Galilea Montijo: 'Jamás hemos tenido un malentendido'

Años atrás, Inés Gómez Mont y Galilea Montijo comenzaron a escribir las páginas de su amistad, una linda relación de complicidad en la que siempre ha prevalecido el apoyo mutuo, tal cual lo han compartido en más de una ocasión de manera pública. Sin embargo, ninguna de las dos ha escapado de que se especule sobre su convivencia, pues hay quienes incluso han dado por hecho un distanciamiento. Tan sincera como suele ser al hablar de su vida personal, Inés ha puesto punto final a este tipo de versiones, luego de que en una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus fans alguien tocara el tema, pues como es bien sabido, la mancuerna que han formado ha despertado mucho interés entre su público a lo largo de este tiempo.

Fue a través de sus historias de Instagram que Inés tomó la palabra para sincerare sobre diversos aspectos, espacio en el que no solo habló de su maternidad y de las dificultades de salud que ha enfrentado, sino que además respondió a la clara pregunta que le hizo uno de los usuarios. “¿Es cierto que te peleaste con Galilea, o siguen siendo amigas?”, se puede leer en la publicación, a la que Gómez Mont dio respuesta sin más rodeos. “¡Somos hermanas! La amo…”, reiteró, para luego echar por tierra cualquier tipo de rumor. “Jamás en la vida hemos tenido ni un malentendido. Gracias a Dios”, concluyó de manera de contundente la también empresaria, poniendo en alto la gran estima que tiene por la tapatía.

Cabe destacar que Inés acompañó sus palabras de una fotografía del álbum de sus recuerdos en la que aparece junto a ‘Gali’, ambas luciendo guapísimas y regalando una pose a la cámara muy al estilo de las modelos, perfectamente maquilladas y coordinadas con looks en negro. Lo cierto es que esta es tan solo una prueba de la gran amistad que juntas han construido, y en la que además han involucrado a sus respectivas familias. Recordemos que hace un par de años, las conductoras se convirtieron oficialmente en comadres, luego de que Montijo aceptara ser la madrina de bautizo de María, la hija más pequeñita de Gómez Mont. “Quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada…”, dijo la presentadora en aquel momento.

¿Cómo surgió su amistad?

Hace ya varios meses, Inés habló con franqueza de cómo fue que entre ella y Galilea inició su relación de amistad, algo que surgió de forma poco habitual pero que sin duda las unió de manera extraordinaria. “Un día hablé muy feo de ella sin conocerla. Por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón y créanme, ¡aprendí la lección de no hablar mal de nadie!”, dijo en las primeras líneas de la publicación que dio a conocer a través de sus redes sociales. Sin embargo, está muy feliz del giro que tomó la historia, que a su vez le dejó un valioso aprendizaje. “De las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó una amistad única. De los errores se aprende”, afirmó.

Recordemos que a principios de octubre, Inés y Galilea lograron reencontrarse, tras varios meses de no poderse ver debido a la pandemia, tiempo en que ambas estuvieron dedicadas al cuidado de sus familias. Finalmente, hicieron posible una reunión en la que además ‘Gali’ tuvo la fortuna de volver a abrazar a su ahijada. “Ya te extrañaba María. ¿Lo ven?, somos igualitas, una para la otra. Ya los extrañaba @inesgomezmont”, dio a conocer por aquellos días la tapatía en sus redes sociales. Por su lado, Gómez Mont celebró esa entrañable visita compartiendo algunas imágenes del momento. “Cuando tus compadres te caen de sorpresa y te alegran el día. ¡Ya los extrañábamos muchísimo! Los amamos @galileamontijo @reinaiglesias #Mateo”, escribió.

