Beatriz Gutiérrez Müller le dedica un cariñoso mensaje de apoyo a AMLO: ‘Él sabe que cuenta conmigo’

Desde que asumió la presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha contado con el cobijo de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien este 01 de diciembre celebró en redes sociales los primeros dos años del mandato de su esposo. Como nunca antes, la Primera Dama abrió su corazón y, compartió con sus seguidores en Facebook y en Instagram, un poco de lo que ha pasado la familia durante estos 24 meses, por primera ocasión, confesó cómo ha sido para ella y para su hijo, Jesús, la mudanza a Palacio Nacional, su hogar desde que comenzó el sexenio de AMLO. La escritora aprovechó estos posts para reiterarle su apoyo incondicional al mandatario a quien ha acompañado en los eventos oficiales más importantes.

Para recordar el comienzo de la historia de su esposo como Presidente, Beatriz Gutiérrez, eligió una foto, captada hace dos años, tras la ceremonia de toma de posesión, justo cuando su esposo y ella recibieron a los invitados internacionales en Palacio Nacional para la recepción que marcó el inicio de su mandato: “Primer día en el despacho presidencial, hace dos años. Estábamos a punto de recibir los saludos de los invitados especiales, entre ellos, presidentes, primeros ministros y sus acompañantes”, escribió como descripción de esta imagen donde se ve a AMLO utilizar la banda presidencial por primera vez.

En este post, la esposa del Presidente reveló que estos dos años ha estado lleno de cosas nuevas y de momentos entrañables: “Ha sido un tiempo de mucha atención, de aprendizaje, constancia y resistencia. En lo personal, doy gracias a la vida porque me permite acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyarlo en la gran tarea de transformación que está en marca”. Admitió que lo más importante en este periodo ha sido que se ha mantenido cerca de su esposo: “Él sabe que cuenta conmigo y yo sólo sé que hago mi mejor esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias”.

Por primera ocasión, Beatriz Gutiérrez habló de los sacrificios que ha realizado la familia para estar cerca del Presidente, como su cambio de residencia, pues desde que comenzó el mandato ella y su hija Jesús viven en Palacio Nacional: “Hoy cumplimos dos años de no vivir en nuestra casa. Como ustedes comprenderán, a mi esposo le viene bien tener su oficina cerca, aunque para Jesús y para mí es extraño pasar la mayor parte de nuestro tiempo en Palacio Nacional. Pero lo hacemos por estar con él”, finalizó.

El reciente cumpleaños de AMLO

En medio de la apretada agenda de trabajo del Presidente, el pasado 13 de noviembre, la Primera Dama le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños. Aunque no hubo un gran festejo por esta fecha, la escritora no quiso dejar que esta fecha pasara desapercibida y publicó un texto con el que le expresó su amor y lo orgullosa que se encuentra del trabajo que está haciendo por el país: “Muchas felicidades a Andrés Manuel por su cumpleaños. Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor”, le escribió la Primera Dama en sus redes sociales donde la felicitación rápidamente se viralizó.