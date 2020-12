Carlos Ponce sorprende con su boda secreta

Para celebrar su cuarto mes de casados, Carlos Ponce y Karina Banda eligieron a HOLA! USA para dar detalles, en exclusiva, sobre la íntima ceremonia, realizada en Florida, en la que se convirtieron en marido y mujer, el pasado 30 de julio. En este entrañable reportaje, el actor y cantante puertorriqueño y la periodista mexicana recordaron los instantes más especiales de su boda como la presencia de Sienna y Savannah, las hijas gemelas de Ponce (quienes celebraron su cumpleaños número 18 a principios de julio, un par de semanas antes de la boda) fungieron como testigos en el enlace civil donde la pareja se juró amor eterno, prácticamente sin invitados. Para Carlos, la participación de las gemelas era de suma importancia ya que su papel de papá es, sin duda, su prioridad, así lo demostró el mes pasado cuando mostró su total apoyo a Sienna quien admitió públicamente estar atravesando por una batalla contra la depresión.

Durante esta sincera entrevista, Carlos reveló que esta no fue una boda secreta que se planeó de la noche a la mañana, más bien, las circunstancias mundiales provocaron que su enlace se llevara a cabo de la manera más discreta, sólo acompañados de su círculo más cercano: “No fue nuestra intención casarnos en secreto (…) simplemente el compromiso fue en Año Nuevo, dándole la bienvenida al 2020. Decidimos no hacer mucho ruido con esto porque nuestras familias también se merecen vernos en esta unión y les debemos, y nos debemos, una reunión bonita”, explicó Ponce.

El puertorriqueño reveló que a esta boda sólo estaban invitados los padres de ambos; sin embargo, no asistieron debido a que se encontraban en cuarentena: “Estaban muy encerraditos, porque ya son mayores de edad y no queríamos exponerlos a nada”. Pero los novios no estuvieron solos, Sienna y Savannah, sí estuvieron presentes, además de un grupo reducido de amigos que viven en Florida. Karina contó que la ceremonia tuvo lugar en el estudio de un fotógrafo amigo de ambos, Alan Phillip, quien les prestó este espacio para casarse, además de obviamente ser él el encargado de tomar las fotos más especiales de su unión: “Nos quedamos con un muy bonito recuerdo y tuvimos cómplices excepcionales que son Sienna y Savannah”, comentó la periodista.

Gracias a las fotos que los novios compartieron, en exclusiva, los vemos muy elegantes luciendo sus atuendos de novios, ella con un vestido blanco con una manga asimétrica y una abertura en las piernas y él con un elegante traje azul que decidió llevar sin corbata. En las imágenes también vemos a Sienna y a Savannah guapísimas, en su papel de testigos del enlace de su padre. Carlos Ponce reveló que la idea original era casarse en México, incluso ya habían encontrado un lugar ideal para casarse; sin embargo, la contingencia cambió por completo los planes y tuvieron que viajar a Miami antes de las fronteras cerraran, fue entonces que optaron por unir su vida allá, aunque sí quieren realizar una boda por todo lo alto: “Sí creemos que sería algo más íntimo, más familiar y poder tener esos momentos para disfrutarlo y celebrarlo con nuestras familia y gente que tanto queremos”, comentó Karina, en esta entrevista que encontrarás completa en HOLA! USA.

Su historia de amor

Tal como lo contaron, iniciaron el 2020 con el anuncio de su compromiso, un momento en el que confirmaron que querían estar juntos para siempre. Carlos y Karina comenzaron a salir a mediados de 2018, como toda pareja, su relación pasó por algunos altibajos que los llevó a separarse en abril del 2019; sin embargo, esta separación duró poco y en el verano del año pasado se dejaron ver de nuevo muy enamorados, esta segunda oportunidad fue tan en serio que, para iniciar este año, el puertorriqueño la sorprendió con un anillo de compromiso en la copa de champaña con la que iban a brindar para recibir este 2020. El resto es historia, tras pasar el confinamiento juntos, Ponce y Banda decidieron que era tiempo de sellar su amor con esta boda que hoy han hecho pública.