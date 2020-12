‘Yo deseo que sean felices’, Andrea Legarreta sobre la decisión de sus hijas de dedicarse al mundo del espectáculo

A pesar del complicado momento que atraviesa el mundo y de haber sufrido los estragos de la pandemia en carne propia, para la familia de Andrea Legarreta el 2020 ha sido un año muy especial. Y es que ha sido en estos últimos meses que las integrantes más jóvenes del clan Rubín-Legarreta, Mía y Nina, han comenzado a consolidar sus carreras, debutando como todas unas profesionales en la música y en la actuación, respectivamente. Por un lado, la mayor de ellas está a punto de dar un concierto virtual de la mano de su papá, Erik Rubín, mientras que la menor se encuentra en las grabaciones de su primera telenovela. Y aunque las jóvenes artistas cuentan con todo el respaldo de sus papás, así como con su consejo, la misma Andrea ha revelado que de igual forma sería si ellas hubieran decidido no seguir sus pasos, pues lo que realmente le importa es que sus hijas sean felices con sus decisiones.

Así lo reveló la guapa conductora del programa Hoy durante une reciente entrevista, en la que de forma muy sincera, habló de lo mucho que le emociona ver que sus hijas estén cumpliendo sus sueños. “Yo deseo que sean felices. No somos papás que les impongan algo, que les digan: ‘te tienes que dedicar a esto, o a lo otro’”, comentó la también actriz en entrevista con el periodista Edén Dorantes. “También era de esperarse (que decidieran dedicarse a la música y la actuación), porque ellas nacieron dentro de esto. Antes de salir del vientre ya las conocían por ultrasonido”, agregó con una sonrisa en el rostro.

Llena de orgullo, la presentadora habló del gran talento de sus hijas y de la forma en la que las han apoyado para que lo puedan desarrollar plenamente y así dedicar sus vidas a lo que más les gusta hacer. “Lo que las hace muy afortunadas es descubrir qué es lo que aman hacer y, además, hacerlo bien. Eso sí, las hemos aconsejado para que se preparen, las hemos apoyado para que se preparen. Y no son improvisadas, porque son niñas que además de que traen el talento, pues se están puliendo, pues desde muy chiquititas se han preparado y eso se ve”, expresó.

Los sabios consejos de Andrea para sus hijas

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las figuras de la televisión mexicana más respetadas. Y es que a lo largo de su trayectoria, la actriz y conductora ha demostrado ser una mujer muy talentosa y de gran corazón, por lo que se ha ganado un lugar en el corazón de miles de personas. Además, sus años dentro del mundo del espectáculo le han dejado un sinfín de experiencias y aprendizajes que hoy le sirven para poder guiar a sus hijas y aconsejarlas al respecto, y darles un panorama más realista de lo que es ser una figura pública. “Yo lo único que deseo para ellas es que sean felices, que entiendan que el éxito va más allá de ser famoso o no. El éxito es hacer lo que amas, disfrutarlo y estar también rodeado de gente que te ama de verdad”, compartió la conductora.

Además, también reveló que les ha compartido una serie de recomendaciones para aprender a enfrentar las críticas y a un público al que no siempre le vas a gustar. “Va a haber muchas cosas afuera que quizás no sean lindas para ellas en sus vidas, pero que lo vean como aprendizaje, que lo vean crecimiento, que lo vean con empatía, y bueno, comprender que no a todos le vamos a gustar y que tampoco está mal eso, es de humanos”, finalizó.

