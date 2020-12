La ganadora de Mexicana Universal opina de Lupita Jones: 'La considero una mujer que inspira'

La felicidad invade el corazón de Andrea Meza, quien fue coronada como la nueva Mexicana Universal apenas el pasado fin de semana. Por tal motivo, la guapa joven originaria de Chihuahua no ha dudado en expresar lo mucho que la gratifica haber formado parte de este certamen, sin dejar de reconocer la labor de su famosa directora, Lupita Jones. De lo más directa, la actual reina de belleza, -que representará a México en la próxima edición de Miss Universe-, reiteró la gran influencia que tuvo en ella el ejemplo de su mentora, una figura en la que además, asegura, encontró la inspiración, lo cual le permitió evolucionar de manera significativa sintiéndose muy orgullosa de sus logros.

Recordemos que el certamen de Mexicana Universal se realizó poco tiempo después de la polémica que rodeó a Lupita Jones, esto tras responder a las declaraciones de Sofía Aragón, ex reina del concurso, a quien posteriormente le dirigió sus más sinceras disculpas. Sin embargo, nada de eso impidió la celebración de una noche que para Andrea será inolvidable, y que sobre todo le ha dejado una inmensa satisfacción. “Siempre he creído y siempre me he guiado por las experiencias que yo vivo, que llegué a la concentración de Mexicana Universal con la mente limpia, abierta a dejar que la vida me sorprendiera, y así fue…”, aseguró durante una entrevista dada a conocer por el diario mexicano El Universal.

Andrea también fue muy clara con respecto a lo que significó para ella dejarse guiar por Lupita, una etapa a la que se ha referido de manera positiva, pues entre otras cosas le ha otorgado importantes lecciones las cuales ha sabido valorar. “(A Lupita) la considero una mujer que inspira. Antes yo era una niña muy insegura y ver a mujeres tan fuertes me inspira y eso es lo que yo me llevo de Mexicana Universal y de Lupita Jones…”, agregó para el diario antes citado.

Alejada de cualquier polémica

Por otro lado, Andrea también habló sobre las dificultades que han surgido a lo largo de estos días, destacando la posición que muchas personas han asumido frente a las circunstancias. “Ha habido momentos difíciles pero externos a la organización que nos mueve como reinas de belleza, y es porque hay gente que se siente con el derecho de opinar sobre nuestra persona sin conocernos e intentan hacerte sentir mal…”, dijo en entrevista para el diario Reforma. En ese espacio, además manifestó otro de sus mayores deseos. “Tratan de destruirte con sus comentarios por redes sociales y eso es lo que me gustaría cambiar. Ya no me afectan, sin embargo, creo que no tenemos que acostumbrarnos a ellos…”, agregó.

Meza, quien entre otras cosas es egresada de la universidad con una ingeniería en software, también fue puntual al poner de frente sus propias vivencias, alejándose así de cualquier polémica, enteramente enfocada en los aspectos más positivos de su paso por Mexicana Universal, plataforma que este año tuvo en segundo lugar a Miss Sinaloa, Debora Hallal, y en tercero a Miss CDMX, Brenda Smith. "No puedo hablar de la experiencia de otras mujeres que han pisado esta plataforma, pero yo me he sentido muy apoyada y, ahora que estoy trabajando tan de cerca con Lupita, ha estado 100 por ciento atenta a nosotras”, dijo la guapa joven, que está muy emocionada por esta nueva oportunidad que hoy ha abierto una importante puerta en su vida.

