Aislinn Derbez se sincera sobre su faceta más personal: 'Fue como abrirles una puerta a mi más profunda intimidad'

Tan bella como talentosa, Aislinn Derbez ha ido más allá de la actuación y ha emprendido nuevos proyectos que le han traído mucha satisfacción. Uno de ellos ha sido su podcast La Magia del Caos, espacio es el que se ha abierto por completo y ha copartido algunas experiencias de vida y aprendizajes. Ha sido ta significativo y enriquecedor que incluso se ha inspirado en él para lanzar su nueva colección de joyería de la mano de Morena Corazón. Emocionada por este logro, la actriz habló al respecto en ¡HOLA! TV para Natasha Cheij en La Hora ¡HOLA!. "Que cada pieza que uses en tu día, que cada cosa que te pones tenga algo con lo que tú resuenes, con un símbolo que a ti te recuerde algo importante en tu vida", comentó al hablar de su colaboración. "Fue completamente inesperado, se dio, creo que fue de esos regalos hermosos que van surgiendo solitos", aseguró. En su podcast, la actriz ha dejado al descubierto su faceta más sensible y humana, de hecho ha sido en este proyecto que ha revelado detalles de su relación con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, con quien mantiene una estupenda relación de amistad luego de que decidieran seprarse. "Fue una manera para mí de abrir una parte de mí que nadie conocía, una parte de mi personalidad... Creo que no había mostrado ese lado de ninguna otra manera y fue como abrirles una puerta a mi más profunda intimidad, a mis gustos...", confesó. Y ha sido la respuesta que ha obtenido de parte del público la mayor recompensa par Aislinn por abrirse y mostrar su lado más humano. "Me encanta la manera en que la gente conectó, creo que eso es lo que mas agradezco... Eso es a mí lo que más me llena de lo que he hecho en mi carrera", reconoció. Entérate de todo lo que dijo haciendo click abajo.

