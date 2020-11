La razón por la que Lucero nunca tuvo romances con sus galanes de telenovela

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Lucero ha acumulado un sinfín de anécdotas entrañables, las cuales de vez en cuando comparte con sus fieles seguidores. La cantante ha contado que en su vida en lo sets se ha topado con algunos incidentes, como aquel que vivió cuando filmaba la película Zapata junto a Alejandro Fernández. También narró hace tiempo el inolvidable momento que compartió junto a Luis Miguel cuando apenas era una jovencita y grababa junto a él Fiebre de amor. Aunado a todos estos recuerdos, la estrella se he hecho de una gran experiencia sobre la actuación, la cual ha contribuido a su postura de no entablar relaciones amorosas con sus colegas y galanes en la ficción.

Cercana siempre a sus fans, Lucero quiso satisfacer su curiosidad y responder a las dudas que le hicieron llegar por Twitter respecto a su icónica telenovela Soy tu dueña, en la que encarnó un apasionado romance de ficción con Fernando Colunga. En su podcast Aquí Lucero, mi historia en voz propia la cantante la cantante habló del episodio en el que su personaje, Valentina Villalba, abofeteó al de su colega, José Miguel Montesinos, luego de que la besara inesperadamente. Los followers de la actriz le preguntaron si en aquella escena, habían repetido el beso robado. “Desafortunadamente, dirían muchas chicas que saben lo guapo que es Fernando Colunga, desafortunadamente la escena del beso no se repitió varias veces, lo que sí se repitió fue la escena de la cacheteda, a la que conllevó este beso robado”, contó la intérprete de Veleta.

Lucero explicó que el beso quedó en la primera toma, mientras que la cachetada tuvo que grabarse de nuevo porque ella cortó la escena. Luego de explicar algunos detalles y trucos que hacen los actores para dar vida a estas situaciones, la cantante confesó que no es nada sencillo representar acciones y sentimientos de amor u odio, pues no son reales. “Todas las escenas que involucran ciertos sentimientos o agresividad o amor o pasión, pues son escenas que no son fáciles de hacer”, admitió. “Los besos sí son más difíciles de fingir sobre todo en escenas donde la cámara está cerca, donde se tiene que ver eso una pasión, un enamoramiento entre los personajes”, comentó la cantante, quien a su vez confesó que nunca ha sido “partidaria de hacer escenas demasiado candentes”.

¿Amores en el set? Sus razones para no tenerlos

La estrella de Lazos de amor continuó hablando de su experiencia en los sets en este tipo de escenas. “No es sencillo hacer escenas de amor con una persona con la que no tienes una relación amorosa en la vida real, es difícil, no hay una situación personal ahí”, expresó. Y fue ahí donde manifestó su postura respecto a entablar relaciones sentimentales más allá de la historia. “Yo siempre he pensado que es recomendable no tener una relación personal o no desarrollar una relación personal con un actor o con alguien con quien estas trabajando porque pues es algo ficticio”, expresó.

Lucero fue clara al hablar de las razones por las que considera en muchas ocasiones los amores surgidos en los sets no funcionan. “Pienso que muchos de los romances que surgen en las películas, en las telenovelas, entre los actores, con las actrices, a veces terminan porque cuando se termina la novela, se termina el guion, pues ya no tiene este guion que les acompaña, estas cantidades de horas juntos, compartiendo el mismo set, la misma escenografía, el mismo proyecto, la misma historia… Obviamente no los juzgo, pero creo que a veces cuando acaba el proyecto probablemente al poco tiempo puede terminar, porque se acabó la magia, se acabó el cuento o la historia que los avalaba”, expuso, aunque reconoció que no es también existen casos distintos en los que el amor ha perdurado.

