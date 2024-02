Miss Chihuahua, la nueva Mexicana Universal y quien nos representará en Miss Universo

La belleza, el porte y la inteligencia, son algunas de las características que describen a Andrea Meza, originaria del estado de Chihuahua, la nueva reina de Mexicana Universal, quien este domingo 29 de noviembre se alzó como la absoluta ganadora del famoso certamen, por lo que se ha convertido en la próxima representante de México en Miss Universo 2021. En segundo lugar de este certamen ha quedado Miss Sinaloa, Debora Hallal, y en tercero, Miss CDMX, Brenda Smith. El triunfo de la hermosa chihuahuense se da tan solo unos días después de la polémica en la que se vio envuelta Lupita Jones, directora del concurso, y Sofía Aragón, la ganadora del año anterior, un capítulo que parece haber quedado en el pasado, luego de que la exMiss Universo asumiera su parte de responsabilidad en el malentendido y ofreciera unas sinceras disculpas a Sofía.

Luego de presentar algunos números musicales, en los que las concursantes dieron muestra de su talento en el escenario, Andrea Meza fue elegida entre participantes de todos los estados de la República Mexicana, sobresaliendo entre ellas gracias a su sentido del estilo, su presencia en el escenario, su capacidad para comunicar sus ideas y su inteligencia, además de que la joven logró destacar en varias de las pruebas que las concursantes tuvieron que superar a lo largo del concurso, el cual se transmitió durante varias semanas a través de Imagen Televisión.

Enfundada en un hermoso vestido color plateado, Andrea se ganó a los expertos que participaron en la final, quienes decidieron que ella sería la candidata perfecta para representar a México en Miss Universo. Cabe destacar, que Sofía Aragón no estuvo presente en la gran final de este programa, por lo que la ganadora recibió la corona de manos de Claudia Lozano, suplemente de Mexicana Universal 2019, y celebró con Lupita su gran triunfo.

En un año diferente, la gala se llevó a cabo sin público presente y siempre siguiendo las medidas de seguridad recomendadas en medio de la pandemia que atraviesa el mundo, por lo que las concursantes en todo momento usaron mascarillas transparentes, lo que les permitió lucir sus sonrisas al máximo. El escenario de esta noche fue Juriquilla, en el estado de Querétaro.

¿Por qué no acudió Sofía Aragón a entregar la corona?

Una de las interrogantes que surgieron a raíz de la polémica que se suscitó entre Lupita Jones y Sofía Aragón hace unos días, era el por qué la reina saliente no acudiría a entregar la corona a la nueva ganadora, lo que ha dado pie a una serie de especulaciones en los medios de comunicación. Para evitar que los rumores siguieran creciendo, ha sido la misma Lupita quien ha explicado el por qué de la usencia de Aragón en la final de Mexicana Universal.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, la exMiss Universo explicó que debido al contrato que Sofía tiene con TV Azteca y a que el concurso se transmite por una cadena de televisión diferente, es que se tomó la decisión de que no fuera convocada. “Yo le envié un mail, por correo, explicándole la situación, que estábamos con Imagen Televisión, que por ese motivo y, entendiendo su contrato con la televisora, no podría estar presente”. Lupita reveló que, en aquel mail, incluso, le deseó suerte en su faceta como conductora: “Pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que saliera adelante, entonces, yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo, como para detonar ese tipo de declaraciones”, explicó Jones, confirmando que fue esta la razón por la que comenzó la polémica.

