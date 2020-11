A unos días de convertirse en mamá, Fernanda Castillo celebra la próxima llegada de su bebé con un tierno ritual

La cuenta regresiva ha comenzado y Fernanda Castillo no podría estar más emocionada por la próxima llegada de su primer hijo. De la mano de su prometido, Erik Hayser, la actriz continúa disfrutando al máximo de los últimos instantes de su dulce espera, dejándose consentir por su familia y sus amigas, quienes han organizado un sinfín de significativas celebraciones y ceremonias para darle la bienvenida al pequeñito que está por nacer. De hecho, este fin de semana, la actriz volvió a ser la protagonista de una nueva celebración, esta vez organizada por su mamá, su cuñada, la actriz Eva Cedeño, y una de sus mejores amigas, quienes además de festejar la próxima llegada del nuevo integrante de su familia, rodearon a la futura mamá de buenos deseos para esta nueva etapa que está a punto de iniciar.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver acompañada de sus familiares, presumiendo su tierna pancita de embarazo. Como parte del ritual que celebraron, las invitadas al evento hicieron un belly painting a la actriz, decorando su pancita con algunos mandalas, en señal de la conexión que existe entre madre e hijo, la cual perdura incluso después del parto. Junto al tierno álbum de fotografías, Fernanda escribió: “Alegría: mi mama, mi hermana @la_danielss y mi cuñada @evacedenor me dieron el regalo más bonito: saber que están en mi vida, en nuestra vida y que puedo tomarlas de la mano ¡siempre! Ahhhhh, además de que son artistas natas en el pintado de panzas. ¡Las amo! Gracias mi Dany por ser mi hermana y crear para mi este día lleno de momentos inolvidables, ¡me hiciste enormemente feliz!”, compartió.

En las fotos, se puede ver a la actriz rodeada del cariño de sus familiares, posando muy sonriente con cada una de ellas y presumiendo la obra de arte que le realizaron en su pancita. Además, como parte del ritual, todas lucieron muy lindas con coronas de flores y recrearon la conexión que existe entre ellas uniéndose de forma simbólica con un hilo rojo que amarraron a sus muñecas. Además, Fernada y Erik fueron bañados en pétalos de rosas, en uno de los momentos más emotivos de esta tarde tan especial.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete se han hecho presentes en el post de la futura mamá, en donde le han dejado sus mejores deseos para ella y el padre de su pequeñito, esperando siempre lo mejor para la dulce etapa en la que se encuentra. Algunas de sus amigas famosas también se han pronunciado al respecto y han dejado sus lindos mensajes para Fernanda, como Maite Perroni, Silvia Navarro y Rosana Nájera.

Las reflexiones de Fernanda antes de convertirse en madre

Fernanda Castillo ya había dado muestra de su lado más sensible y espiritual hace unos días, cuando a través de su perfil de Instagram compartió unas emotivas palabras en las que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado como persona a través de la maternidad y de la forma en la que ahora se percibe como mujer y ser humano. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y está más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre un tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.

