'Se fue como las grandes', Pepe Aguilar habla conmovido de la partida de Flor Silvestre

Luego del sensible fallecimiento de doña Flor Silvestre, los Aguilar han sido cobijados por el cariño de sus allegados y el de sus seguidores, quienes se han volcado en muestras de solidaridad para la familia y pequeños homenajes para la querida actriz. Consciente de todo este amor del que han sido receptores, Pepe Aguilar, uno de los pilares de este famoso clan e hijo de la fallecida cantante, ha reaparecido públicamente para agradecer las muestras todas las muestras de cariño y al mismo tiempo sincerarse sobre cómo han sido los días siguientes a la partida de su madre, momentos que ha descrito como muy dolorosos.

Fue a través de un video que compartió en su perfil de Instagram, donde el cantante abrió su corazón como pocas veces lo hace y de forma muy transparente habló sobre cómo era la relación que tenía con su madre y las cosas que extraña de su personalidad. "Yo tenía una relación muy buena con mi madre, nos divertíamos mucho, era muy chistosa y duele profundo, obviamente los ojos, menos se los puedo enseñar después de estar llorando tres días, creo que es importante hacerlo, se los digo, una pena", expresó el cantante visiblemente conmovido.

El cantante detalló cómo fueron los últimos momentos de vida de la artista, revelando que su partida los tomó por sorpresa, pues si bien, Flor Silvestre había presentado algunos problemas de salud debido a su avanzada edad, no se encontraba grave. "En mejor lugar no puedo haber muerto mi madre, para ella era muy importante estar al lado de su marido y ahí está, murió tranquila, no tuve el honor de estar en el momento preciso que murió a su lado ¿por qué? porque murió repentinamente, estaba malita pero nadie lo esperaba, nos agarró de sorpresa, murió con su enfermera y su asistente, no murió sola, murió muy rápido, se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila, sin dolor, su corazón dijo 'hasta aquí llegamos' y ahora está con su amado (Antonio Aguilar)", compartió el intérprete.

Pepe comentó que por ahora están procesando la ausencia de la matriarca de su familia, honrando su memoria y uniéndose como familia en el amor que todos los integrantes de este clan le tienen a doña Flor Silvestre. "Estamos sanando nuestra profunda herida a base de puro amor, hacia mi madre, hacia el presente, mi vida y la de mis seres queridos. Me siento muy agradecido por la madre que Dios me dio", expresó.

Una dedicatoria muy especial

Han sido días llenos de emociones encontradas para la dinastía Aguilar, luego de la sensible partida de la matriarca de la familia. Y es que en medio de este doloroso momento, Pepe Aguilar, hijo de la fallecida cantante, y sus dos hijos, Angela y Leonardo, dieron muestra de su entereza al salir al escenario y ofrecer un increíble show, que curiosamente estuvo inspirado en el Día de Muertos, por lo que se convirtió en la oportunidad perfecta para rendirle un digno homenaje a la doña Flor Silvestre, quien se hizo presente a través de una fotografía que fue puesta al centro del altar de muertos que formaba parte de la increíble escenografía.

Sobre ese lindo momento familiar, el intérprete explicó que fue gracias a las enseñanzas recibidas de parte de su padre y madre, que decidió salir al escenario y no cancelar el show, a pesar del duelo por el que atravesaban él y sus hijos. “Ella era muy profesional para su carrera. Era toda una diva, en el sentido de que era una señora que se podía dar el lujo de exigir o no. Y lo que, lo que exigía ella era nada más estar con su familia, era una persona muy sencilla, y muy profesional. Y tan es así que ella me enseñó, ella y mi padre me enseñaron que el show debe continuar. El show de la vida. Y en nuestro caso pues el show del espectáculo también tiene que continuar”, externó.