Con profundo dolor, la familia de Edith González informa del fallecimiento de doña Ofelia Fuentes, madre de la actriz

A poco más de un año de la partida de Edith González, la familia de la actriz vuelve a vestirse de luto por el sensible fallecimiento, a los 89 años, de doña Ofelia Fuentes, madre de la recordada protagonista de telenovelas como Salomé. Así lo ha confirmado la familia de la intérprete, quienes a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, han dado a conocer esta lamentable noticia, agradeciendo por las muestras de cariño hacia ellos en estos momentos de profundo dolor y rindiendo un sentido homenaje a la memoria de la matriarca de la familia, quien por cierto, era muy cercana a la actriz.

"En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González y Constanza Creel González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general el lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González", se puede leer al inicio del comunicado que ha sido firmado por la familia González Creel Fuentes, a nombre del hermano, la sobrina y la única hija de la fallecida artista. "La señora Ofelia falleció el día de hoy sábado 28 de noviembre del 2020 a sus 89 años de edad acompañada de sus familiares, esto a causa de enfermedades crónicas propias de la edad que se agravaron durante el último año", agregaron.

La familia de la actriz rindió un sentido homenaje a la matriarca de su clan, destacando las virtudes de doña Ofelia, así como el agradecimiento hacia el público por las muestras de cariño que han recibido de su parte en medio de los momentos más difíciles. "Siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa; fiel cómplice de sus nietas e hijos Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios", señala el comunicado. "Les agradecemos de todo corazón sus oraciones, el constante apoyo y cariño demostrados durante este último año que ha sido tan difícil para la familia; en esta ocasión nuevamente les agradecemos esa solidaridad", finalizaron, detallando que debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, los servicios funerarios se harán de manera privada y solo con la presencia de la familia.

Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y apoyo hacia la familia de la fallecida de la actriz. Entre ellas, destacó el mensaje que ha enviado Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, quien mostró su pesar por la partida de doña Ofelia, recordándola de forma emotiva a través de un lindo retrato. “Guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje querida Ofelia. Descanse en paz”, expresó el economista.

La partida de Edith, un duro golpe para doña Ofelia

Luego de la triste muerte de Edith Gozález, la vida de doña Ofelia Fuentes no volvió a ser la misma, pues para ella no fue fácil transitar por este duelo, y aún más creer que su hija ya no se encontraba a su lado como solía ocurrir, pues aunque la actriz se independizó siendo muy joven, siempre mantuvo la cercanía con su progenitora hasta el último momento. Así lo reveló hace unos meses la actriz Lorena Velázquez, quien era amiga cercana de la familia de Edith e intima amiga de la señora Ofelia. “Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es ‘ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?”, contó la intérprete en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que de manera concluyente definió el sentimiento que hoy invade a la mamá de Edith. “Para ella no ha muerto”.

Durante la charla, Velázquez se sinceró sobre la manera en que este acontecimiento repercutió en el estado de ánimo de doña Ofelia, que estuvo recibiendo la asistencia necesaria para poder salir adelante. “Muy deprimida (se encuentra), esas cosas son muy fuertes. A mí me hablas de Edith y también me siento muy triste. Muy deprimida, pero creo que ahora está en una casa de salud en Cuernavaca y ahí tiene doctores, enfermeras y tiene gente que la trata muy bien, que van a tratar de quitarle la depresión…”, explicó.