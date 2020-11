'Tanto la busqué, que Dios me la concedió', la emotiva reflexión de Adal Ramones sobre su relación con su hija Paola

'Tanto la busqué, que Dios me la concedió', la emotiva reflexión de Adal Ramones sobre su relación con su hija Paola El intérprete se mostró orgulloso de su hija mayor, con quien ha experimentado una parte de la paternidad muy especial

La estrecha relación que Adal Ramones ha construido con su hija Paola, la mayor de sus tres hijos, cada día se fortalece más. Prueba de ello es la hermosa reflexión que el actor ha hecho sobre su paternidad, a través de las vivencias que ha tenido al lado de la jovencita, en la que ha dejado en claro el orgullo que lo invade por ver cómo la pequeña que alguna vez tomó de la mano ahora comienza a realizarse en el plano profesional y personal, algo que lo tiene lleno de emociones encontradas y ansioso por seguir viviendo al máximo su paternidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde el actor abrió su corazón para hablar del orgullo que siente por su primogénita y de la experiencia que ha sido vivir su faceta de padre de su mano y de lo importante que es para él tener la oportunidad de ser padre, algo con lo que soñaba desde que era muy joven. “Mi amada @paolaramones, la hija que desee desde que yo era adolescente. Era el único de mis amigos que sacaba el tema de ser padres. Cuando crecía me preguntaba si quería niño o niña, y siempre dije que me encantaría que fuera mujer mi primer hijo, y así fue. Tanto la busqué, que Dios me la concedió.”, compartió el también presentador junto a una linda selfie, en la que aparece junto a su hija, ambos posando muy divertidos y dejando en evidencia la gran complicidad que existe entre ellos.

Con los sentimientos a flor de piel, el actor habló de lo que significa ser padre de una jovencita como Paola y de lo mucho que disfruta ver a su hija realizarse, algo que sin duda le llena el corazón de emoción y satisfacción. “Ahora que la tengo soy el más feliz y me llena de orgullo verla alegre y en busca de lo que quiere. No la deseo famosa, ni popular... solo la quiero plena. La quiero sana y salva en este mundo que no tiene idea de a donde va, donde todos le rezan al físico, a la belleza, a la búsqueda de nuevas deidades, a todo menos a lo importante”, continuó conmovido.

VER GALERÍA

Finalmente, el actor reflexionó acerca de todo lo que la paternidad le ha dejado y le ha regalado, describiendo a esta experiencia única como gratificante, mostrándose feliz por la oportunidad de vivirla al lado de sus tres hijos, quienes se han convertido en el centro de su vida y su fuente de felicidad constante. “Ser padre es lo más difícil, pero la gratificación es gigantesca. Sí, amaba la idea de ser papá, y la disfruto al máximo”, finalizó.

Las lecciones que ha recibido a través de sus hijos

Más allá de su faceta como estrella de televisión, lo que enorgullece a Adal Ramones sin duda es su familia. El conductor es un padre dedicado y cariñoso para sus tres hijos, quienes le han enseñado valiosas lecciones de vida y lo han ayudado a entender que no se necesita ser el padre perfecto para ser el mejor.

VER GALERÍA

Así lo reflexionó el presentador en una reciente publicación que hizo en su perfil de Instagram, en la que a corazón abierto habló de cómo fue que comprendió el rol que tiene dentro de la vida de sus hijos y de lo satisfecho que está de ver a sus pequeños crecer, sabiendo que ha hecho un buen trabajo como papá, a pesar de los errores o tropiezos que pueda haber tenido en el camino. “El papel más grande y difícil de mi vida: intentar ser papá... un buen papá. Lo más seguro es que falles en el intento y tus hijos encuentren errores en tu actuar, pero si lo que haces es con amor, podrás ese día partir en paz”, compartió. Mientras tanto, sigue amándolos y ayudándoles a crear herramientas para su vida, de todo lo que les dejes al irte, es lo que más les ayudará a sobrevivir”, finalizó.