'La casa para mí es un luto', Yadhira Carrillo habla sobre cómo enfrenta la ausencia de su esposo

La vida de Yadhira Carrillo no ha sido la misma desde la detención de su esposo, Juan Collado, en julio del año pasado. Desde entonces, la actriz se ha volcado totalmente en brindar apoyo moral a su marido, sin faltar ni un día a las visitas que tiene programadas en el Reclusorio Norte, demostrando su fortaleza. Sin embargo, en casa de la actriz las cosas han cambiado desde entonces y ante la ausencia de su marido, Yadhira ha decidido mantenerse en vigilia y cerrar algunos espacios de su hogar en señal de duelo, pues a pesar de la entereza con la que ha enfrentado esta situación y el optimismo con el que se fortalece, la actriz reconoció recientemente que se mantiene de luto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Yadhira abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo es que vive estos momentos difíciles, además de los cambios que ha hecho a raíz de la situación en la que se han visto envueltos como familia. “No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa”, dijo la actriz durante una entrevista con el programa Despierta América al mostrar cómo luce su hogar ante la ausencia del abogado. “Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir”, expresó convencida de que Juan regresará muy pronto a su hogar.

A pesar de que el panorama no es claro en el caso que enfrenta el abogado y del desgaste emocional que ha significado este proceso para Carrillo, la actriz se mantiene al pie del cañón y positiva, siendo la confianza que tiene en Juan Collado su mayor fortaleza. “No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está, en la noche cuando me voy a dormir. Un año tres meses de vivir eso, de sentir la soledad de casa… todo eso, no lo siento, porque no me dejo, no me dejo porque no me autocompadezco, porque no quiero sufrir”, señaló la actriz, revelando cómo es que es que ha logrado mantenerse de pie ante la adversidad. “(Yo le digo:) 'A ver, mi vida, yo sé quién eres y eso es todo, punto se acabó’”, compartió. “Nos tocó vivir esto, ok, vamos a vivirlo, aquí estoy, nos tocó, aquí me siento”, agregó.

VER GALERÍA

La fortaleza de Yadhira

En medio del difícil momento que atraviesa y pese a lo complicado que ha sido todo el proceso de Juan, Yadhira tiene muchas razones para estar agradecida con la vida, dándose el tiempo para procesar cada uno de sus sentimientos por los que ha pasado y para reflexionar cada una de sus vivencias. “Me siento muy bendecida porque estoy al lado de mi esposo. Dios sabe por qué tenemos que pasar lo que estamos pasando y se lo ofrecemos a Dios. Estoy tratando de entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, entonces está saliendo de mí una Yadhira más fuerte todavía, una persona que está desdoblándose, estoy empezando a ver a una Yadhira que tiene la capacidad de resiliencia”, expresó.

Mientras tanto, la actriz y su marido ya sueñan con el día en el que él pueda volver a casa, por lo que al ser unas personas de grande fe, tienen claro cuál será el primer lugar que visiten una vez que quede libre el famoso abogado. “Él me dijo: ‘Saliendo necesito ir a La Villa (Basílica de Guadalupe), para agradecerle a Dios ahí’, comentó. “Yo creo que lo más importante es agradecerle a Dios, todos los días, desde donde estás”, finalizó.

VER GALERÍA