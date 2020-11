Tras convertirse en mamá, Sharon Fonseca ha vuelto a los tacones y luce espectacular

Convertirse en mamá cambió por completo las vidas de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi. La pareja le dio la bienvenida a su pequeña Blu Jerusalema a finales del mes pasado, trayendo aún más felicidad a su hogar. Con respecto a la modelo, el camino hacia la maternidad significó un giro importantísimo en cada aspecto de su vida cotidiana, incluso en su estilo al vestir. Durante su dulce espera, la guapa venezolana se despidió de algunos atuendos para dar paso a su creciente baby bump, además de les dio un descanso a sus tacones. Pero ahora que su bebita ya está con ellos, la joven mamá ha querido retomar poco a poco sus looks y por primera vez en nueve meses se ha calzado unos espectaculares zapatos de tacón de aguja.

Con motivo del Día de Acción de Gracias, celebración que se ha popularizado más allá de las fronteras de Estados Unidos, Sharon hizo una visita especial a su clóset para desempolvar algunas de sus prendas que había tenido guardadas durante su embarazo. La modelo compartió en sus Instagram Stories algunas imágenes del look que eligió para el festejo, dejándose ver guapísma y muy cómoda después de tanto tiempo usando sólo atuendos pre-mamá y ropa relajada. “Utilizando tacones y mi ropa normal por primera vez después de 9 meses”, escribió la novia de Gianluca sobre el video en el que se mostró muy sonriente.

Para celebrar su primer Thanksgiving como mamá, la venezolana eligió unos pantalones negros y cortos de estilo paper bag, los cuales combinó con una T-shirt del mismo color con estampado blanco, además de unos zapatos de punta de abierta y tacón finísimo. Como toda una profesional, la modelo puedo desplazarse y posar sin problema, aunque como ella misma reconoció, hacía mucho que no usaba este tipo de calzado. En su publicación, Sharon dejó ver parte de su amplio clóset, pues el video lo grabó justamente frente al espejo. Además de bella, esta latina es una mujer emprendedora, pues tiene su propia línea de ropa, y de hecho, aprovechó para promocionarla por medio de estas publicaciones, ya que su look estaba compuesto por piezas de su propia firma.

Las reflexiones de Sharon sobre los cambios en su cuerpo

Hace unas semanas, la modelo compartió en su Instagram una selfie frente al espejo en la que dejó ver, sin filtros, cómo lucía su figura tras haber debutado en la maternidad. “Dos semanas después del parto. Aumenté alrededor de 10 kilos durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la ‘normalidad’, mi cuerpo todavía está procesando todo y sigue muy diferente a como estaba antes”, confesó la modelo en su sincera publicación, la cual le valió miles de likes y mensajes cariñosos de parte de sus seguidores. “Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos”, detalló entonces.

Aunque ella misma reconoció que su cuerpo no es el mismo de antes, Sharon reveló que no tenía prisa por recuperar su figura, y que sería muy paciente al respecto: “Es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma. De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación”, continuó en su mensaje, el cual finalizó con una profunda reflexión: “Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes”, concluyó.

