Vadhir Derbez de su infancia junto a su madre: 'No teníamos una vida de lujos' El cantante y actor, que promueve su nuevo sencillo musical titulado 'Buena Suerte', recordó las importante enseñanzas que le dio Silvana Prince

No ha sido sencillo, pero Vadhir Derbez ha trabajado de manera constante a lo largo de estos años para alcanzar el éxito, siempre orgulloso de sus propios méritos. De hecho, actualmente ha decidido incursionar en la música, una de las tantas facetas con las que el joven galán ha logrado demostrar que, al igual que sus padres, su talento no conoce límites. Eso sí, él está muy consciente de todas aquellas experiencias que conforman su pasado, gracias a las cuales consolidó una manera de pensar que hoy le ha servido para dirigirse con madurez, reconociendo la labor que su madre, Silvana Prince, emprendió desde que él era pequeño para mantenerlo siempre con los pies en la tierra.

A propósito de su más reciente lanzamiento musical, -el tema titulado Buena Suerte-, Vadhir ha abierto su corazón para revelar aspectos de su infancia que fueron muy esenciales en su formación, sin olvidar el entorno en el que creció, siempre cobijado por el cariño y el apoyo de su familia. “Crecí con mi mamá y no teníamos una vida de lujos, vivíamos bien pero normalito…”, aseguró el intérprete en entrevista con el diario mexicano El Universal, espacio en el que además, habló de la gran influencia que su madre tuvo en él para inculcarle el gran amor que tiene por la música, un terreno que le ha dado la posibilidad de dar forma a sus sueños, siempre motivado por los nuevos retos en su vida.

Al recordar cómo fueron esos primeros años de su niñez en que logró probar las mieles del éxito, Vadhir destacó las grandes enseñanzas de su madre, quien nunca se apartó de su lado para guiarlo de la mejor manera, algo que ha sido primordial durante este tiempo en que ha forjado una carrera sobre los escenarios. “Ella fue la que me educó y a pesar de que yo estaba actuando desde los seis años, de que viví lo de Cómplices al Rescate, y que a cualquier niño se le pudo subir porque éramos la sensación, ella siempre me mantuvo con los pies en la tierra…”, dijo el también actor al diario antes citado, espacio en el que además reveló que próximamente sorprenderá con una colaboración junto a la cantante Ximena Sariñana.

Recordemos que en días pasados, Vadhir se sinceró sobre el arduo trabajo que ha emprendido para conquistar un lugar en el espectáculo, pues contrario a lo que muchos podrían pensar ser Derbez no ha sido algo que le facilite las cosas. “Yo creo que es complicado de repente que la gente entienda que no porque a mi papá le vaya bien quiere decir que entonces ya nos mantenga a todos y estamos cruzados de brazos. Creo que ustedes lo han visto más que nadie, todos estamos chambeando muchísimo, estamos por todos lados y lo hablo también por mi hermana, mi hermano, yo, Ale, todos. Todos, cada quién en su rama estamos creciendo y picando piedra y no paramos…”, señaló en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano.

Por ahora, el hijo de Eugenio Derbez se mantiene ilusionado por su incursión en lo musical, poniendo todo de su parte para que todo marche por buen camino. Al mismo tiempo, sus fanáticos han recibido de la mejor manera su nuevo sencillo, con el que busca incursionar en el género urbano. “Es un proyecto independiente, eso quiere decir que mis ahorros, de lo que yo he ido ganando de la actuación, con lo que he ido salvando, todo eso lo tengo que destinar para las canciones, el video, promoción para que salga”, aseguró.

