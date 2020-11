Elizabeth Gutiérrez tras el accidente de su hijo: 'Mi Toty está mucho mejor'

Hace casi dos meses, Elizabeth Gutiérrez y William Levy vivieron momentos angustiantes cuando se enteraron de que su hijo mayor, Christopher, había sufrido un accidente mientras viajaba en un carrito de golf. La pareja se mantuvo enfocada en su primogénito y reservada públicamente tras los primeros informes del percance, pero días después rompió el silencio para hablar de lo ocurrido. Refugiados en su fe, los actores correspondieron muestras de cariño, esperanzados en la pronta recuperación de su primogénito. Ahora, la actriz y mamá, ha aprovechado las fiestas por el Día de Acción de Gracias para reiterar su agradecimiento y de paso ha revelado cómo se encuentra ahora su hijo.

Elizabeth abrió su corazón en una extensa publicación en Instagram que acompañó de una emotiva foto junto a Christopher y su hermanita Kailey. “Siempre he tenido mucho que agradecer, pero este año ha sido un año en el que he sentido que todas mis oraciones han sido escuchadas, que mis hijos han sido protegidos aun cuando yo no estaba con ellos…”, inició la actriz su sentido mensaje, en el cual reflexionó sobre las últimas experiencias que le han tocado enfrentar.“… Que la vida te pone pruebas de fe, que tal vez no todo sea color de rosa pero sientes en cada paso de fe que tomas la presencia de Dios en tu vida… Dios tiene el control y escribe tu vida”, continuó en su post, dejando ver una vez más que en estos momentos difíciles ha encontrado en su fe el mayor consuelo.

“Hoy más que nunca me siento bendecida, agradecida con todas las personas, doctores, familia que no nos han dejado solos ni un minuto”, expresó Elizabeth antes de manifestar su agradecimiento también a sus fans en redes sociales. “Gracias a ustedes que nos mandan mensajes, regalos, pensando que tal vez no los veamos… Los vemos y se los agradecemos infinitamente”, aseguró. A sabiendas de que sus seguidores están pendientes por el estado de Christopher, la actriz compartió una actualización al respecto, refiriéndose a él por un cariñoso apodo: “Mi Toty está mucho mejor de cuando empezamos, pero seguimos con su recuperación”, comentó, sin dar más pormenores, pero sí destacando la fuerza de carácter con la que el jovencito de 14 años ha hecho frente a lo sucedido. “Si antes admiraba su fuerza ¡ahora lo admiro más! Esa fuerza mental combinada con su fe en Dios han sido el mejor remedio”, expresó.

La actriz no se cansó de manifestar su agradecimiento y a tenor de la celebración lo reiteró al finalizar su publicación. “¡Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por sus innumerables oraciones, por sus mensajes y su cariño! ¡Bendiciones en este y todos los días! Happy Thanksgiving”, concluyó su post, etiquetando las cuentas de sus hijos. Estas sinceras palabras no pasaron desapercibidas ante los ojos de William Levy, pues no tardó en reaccionar con un ‘me gusta’. Christopher también quiso celebrar el Día de Acción de Gracias y lo hizo compartiendo una linda postal familiar que acompañó de un sentido mensaje que reafirmó lo escrito por su famosa mamá: “Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Siempre agradecido por todo lo que el Señor ha hecho”.

Casi dos meses del percance

La noche del pasado 4 de octubre algunos medios empezaron difundir reportes sobre el accidente de Christopher. El programa El Gordo y La Flaca reveló al día siguiente en su cuenta de Instagram que el adolescente había sufrido un percance al volcarse en un carrito de golf, motivo por el cual tuvo que ser trasladado al hospital y ser intervenido quirúrgicamente. En las redes del show de Univision se deseó pronta recuperación al hijo de Levy, sin embargo no se brindaron más detalles sobre las lesiones. Días después, William y Elizabeth confirmaron en sus redes sociales el percance, agradeciendo de antemano el apoyo y cariño recibido. “Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y él protege a sus siervos que le claman”, escribieron ambos en sus respectivas cuentas de Instagram.

