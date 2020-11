¡Los papeles se han invertido! Aitana Derbez les lee un cuento a sus papás antes de dormir

Todos los hijos de Eugenio Derbez heredaron su talento y carisma, pero sin duda, el mayor secreto de su éxito ha sido la pareparación y la disciplina. Y cuando se trata de la más pequeña, Aitana, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, las cosas no son muy distintas, y aunque aún es muy pronto para hablar de su futuro en el mundo del entretenimiento, ella pone todo el empeño y dedicación en sus clases. A sus seis años ha demostrado ser muy aplicada, y prueba de ello es que ahora ha podido consentir a sus papás leyéndoles un cuento antes de dormir. Su mamá, compartió emocionada en sus Instagram Stories algunos videos de la sesión en la que su nena les contó una historia en inglés, poco a poco fue cobrando confianza para terminar su lectura con mucha seguridad y soltura, algo que su orgullosa mamá no dudó en celebrar. Aitana nació en Estados Unidos y ha sido ahí donde ha cursado sus primeros estudios. Sin embargo, sus papás tienen claro que no quieren que olvide el español, por ello han implementado como regla no hablarle en inglés, además de que han buscado fomentarle el amor a su lengua materna por medio de la música. “Yo he tratado de no hablarle para nada en inglés, en la casa está prohibido hablar en inglés, entonces, cuando empieza a cantar canciones en inglés, se me ocurre enseñarle canciones en español”, contó Eugenio hace nos meses en entrevista para Univision. Haz click abajo para escuchar el cuento que esta pequeña les leyó a sus papás.

