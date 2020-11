Ana Pau Capetillo habla de la cirugía que la mantuvo alejada de las redes

Han pasado varios meses desde que Pau y Ale Capetillo debutaron como vloggers en YouTube, un espacio en el que disfrutan compartir con sus más de 100 mil suscriptores anécdotas sobre su vida, algunas recetas de cocina y, por qué no, ocasionalmente, divertidas charlas junto a sus papás, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Y aunque la mayoría de las veces la dupla de hermanas ha protagonizado cada entrega, recientemente Pau tuvo que ausentarse para atender un asunto médico, algo que anticipó a los fanáticos con toda formalidad en su momento, sin dar más detalles de lo que estaba ocurriendo. Ahora, la guapa joven se ha tomado un tiempo para revelar los motivos detrás de su breve pausa, aprovechando además el espacio para compartir los pormenores de algo que se suscitó por aquellos días.

Pau tomó la palabra durante los primeros minutos del video que ha acumulado miles de reproducciones para poner fin a la incertidumbre, tan sincera como suele ser al abordar algunos aspectos de su vida personal. “La razón por la que me ausenté es que me operaron de las muelas del juicio…”, dijo, haciendo un paréntesis en la anécdota que a su vez que compartía Ale sobre el reciente castigo que le habían aplicado sus papás, tras haber emprendido una escapada sin permiso por Valle de Bravo. “Y luego me dio alveolitis. Fue una cosa muy fea, ya lo superamos y ya estamos aquí. Si no saben qué es alveolitis es una cosa muy fea, ojalá nunca les pase…”, comentó, motivo por el cual tampoco pudo acompañar ese día a su hermana. Cabe destacar que la alveolitis es una enfermedad dental que se produce después de la extracción de un diente permanente, algo que suele ser muy común entre varios pacientes.

La anécdota del inesperado contratiempo

Ambas historias coincidieron en el video porque Pau recordó que mientras ella se recuperaba en casa de su cirugía, alguien le avisó que Ale se encontraba en Valle de Bravo metida en un aprieto, luego de perder las llaves de su camioneta. “Pero yo estaba en mi cama y me empiezan a marcar todos… pero yo no podía hablar porque estaba muy adolorida… ‘¿qué? ¿en qué momento Ale se fue a Valle de Bravo?’ (dije). No le avisó a nadie, ni a mí…”. La joven también reveló que un amigo cercano la contactó y este se ofreció a llevar el repuesto de las llaves, pues en ese instante ella estaba imposibilitada. “Estaba muy adolorida, estaba en mi cama y me estaban dando unas medicinas y no podía manejar. Entonces, dije: ‘Si no, ¿qué hacemos?’.

A lo largo de la plática, Ale tomó la palabra para revelar que sus padres se enojaron con ella y la castigaron solo un par de días, aunque la situación pasó rápido debido a que coincidió con el día de su cumpleaños. “Me iban a castigar así muchísimo tiempo, pero como Dios me ama, mi cumpleaños era justo esa semana, entonces como que no les daba el corazón para castigarme en mi cumpleaños porque me habían hecho muchas cenas de sorpresa o comidas de sorpresa, entonces no les daba el corazón…”, aseguró, mientras Pau escuchaba muy atenta, feliz de que todo haya logrado resolverse de manera favorable.

Por ahora, Ale y Pau han retomado su acostumbrada dinámica frente a las cámaras, sumando nuevos fanáticos a su canal, quienes no paran de interactuar con ellas en cada una de sus publicaciones. Recordemos que su gran debut en esta plataforma fue la sensación desde que se hiciera el primer anuncio, algo que también fue celebrado por sus famosos papás, quienes no han dejado de brindarles su apoyo incondicional en esta aventura, por tal motivo es común que en algunas ocasiones ellos hagan una que otra aparición.

