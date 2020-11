Tras la polémica, Lupita Jones confirma que su novio dejó de trabajar con ella: 'Le pedí que se fuera' La ex Miss Universo confirmó que fue Marco Bautista, su pareja, quien lanzó un comentario inapropiado para referirse a las ex reinas de belleza

Luego de ofrecer disculpas a Sofía Aragón, actual reina del certamen de Mexicana Universal, Lupita Jones ha alzado la voz a través de diversos espacios para hacer importantes aclaraciones. De esta manera, la ex Miss Universo ha confirmado que fue su novio, Marco Bautista, quien se refirió de forma inapropiada a las exconcursantes, aquel día en que realizó la transmisión en vivo a través de YouTube, un episodio que ella ha definido como una de sus “peores apariciones públicas”. Pasando la página de este instante, también ha opinado sobre cómo asume la circunstancia en estos momentos, en los que además se vio orillada a tomar una importante decisión: dejar de trabajar con su pareja.

Recordemos que el día de la charla que Lupita sostuvo con las actuales participantes del certamen, -y mientras hacía algunos comentarios sobre las críticas recibidas por parte de las exreinas de belleza-, la voz de un hombre irrumpió en el salón, lanzando un fuerte calificativo hacia ellas, apoyando de cierta manera los dichos emitidos por la fundadora del concurso. La situación causó tal revuelo que hubo quienes dieron por hecho que había sido la pareja de Jones el encargado de opinar de esa manera, información que finalmente ella misma ha confirmado. “Sí, sí fue él, por eso ya no está aquí…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo.

Luego de este evento desafortunado, Lupita no se quedó de brazos cruzados, por lo que actuó de manera inmediata para tratar de remediar esta falta, retirando a su pareja de cualquier función al interior del certamen. “Desafortunadamente también se dejó llevar por la ira, fue un comentario totalmente fuera del lugar. Le pedí que se fuera, le dije que lo mejor era que no estuviera aquí y que pues ya después hablaríamos sobre este asunto…”, explicó la también empresaria, que a su vez hizo énfasis en la falta que cometió cuando por primera vez decidió romper el silencio. “Pero definitivamente pues no, ninguno de los dos actuamos correctamente, pero pues sí, esa palabra estuvo completamente fuera del lugar…”.

¿Qué opina de la postura de Sofía?

Tras la disculpa pública hecha por Lupita, la ex Miss Universo no ha tenido filtros al opinar en torno a la reacción que hasta el momento ha tenido Sofía Aragón, asegurando que por ahora, debido a las circunstancias, ve lejano un diálogo entre ella y la ex reina de belleza. “En el caso de Sofía pues no se ha manifestado, pues más bien siguen con esta campaña de unión entre exreinas para seguir lastimando el nombre de Lupita Jones, entonces veo que de parte de ella no existe esa disposición para decir: ‘Vamos a hablar, vamos a cambiar este asunto’…”, reveló para la emisión antes citada.

Así mismo, no dudó en explicar los motivos detrás de la crisis por la que travesó, y sobre la cual ha logrado reflexionar a profundidad a lo largo de estos días, a poco tiempo de celebrar la coronación de la nueva reina de Mexicana Universal. “No fue solamente lo que haya dicho esta chica, sino que ya he venido yo cargando como muchos ataques, mucha violencia, mucha agresión hacia mi persona por un grupo de ex participantes de concursos de belleza… todo eso como que me colmó el plato… Este tipo de acciones por parte de ellas pues tampoco habla muy bien, creo yo, porque están desconociendo o están cerrando los ojos ante las cosas buenas, que sí las hubo…”, aseguró.

