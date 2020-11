Talina Fernández abre su corazón y muestra cada rincón especial de su casa

La larga e impecable trayectoria en la televisión de Talina Fernández habla por sí sola, pues gracias a su tacto, cultura y elegancia en todo sentido, se ha ganado el apodo de La Dama del buen decir. “Yo le hablo a la cámara, le hablo a hombres y mujeres que amo, que son de mi país, que son admirables, y yo creo que ese amor, lo he sabido transmitir y es lo que me ha sostenido…”, cuenta ante las cámaras de La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV al recibirlas en su casa. “Soy muy apapachona y la gente lo ha recibido y me ha mantenido en el gusto de la gente. otra cosa que he hecho es empatía, ponerme en los zapatos de los demás”. A sus 79 años, la conductora y periodista ha logrado reinventarse profesionalmente por medio de sus conferencias vía streaming El lenguaje de la mujer, proyecto en el que ha contado con el apoyo de su familia, incluida su nieta María Levy, quien hace poco le hizo algunas fotografías durante una de sus charlas. Al estar en la comodidad de su hogar, Talina no pudo evitar compartir una que otra anécdota y mostrar algunos rincones especiales. “Un novio me dijo que mi casa es un tiradero muy bien acomodado, pero cada cuadro, cada objeto tiene una historia de amor, de algún amigo, alguna amiga, de algún viaje en el que intercambié, sin hablar el idioma, emociones con la gente”, contó, para luego mostrar una pieza muy especial que le regaló hace mucho Emilio Azcárraga Milmo. “Todo es mi lugar favorito, llevo viviendo aquí 42 años”, confesó. Y así como su casa alberga invaluables recuerdos felices, también hay algunas memorias de duras vivencias que la han marcado. “El dolor claro que lo tengo, acá guardadito, es mío, tiene que ver con los que se han ido, mi madre, mi padre, mis abuelos y mi hija Mariana, pero ese no lo ando ventilando, tengo que ser ejemplo para los hijos que me quedan y los nietos que tengo”, compartió Talina. Haz click en el video para enterarte de todo lo que dijo y conocer su preciada casa.

Loading the player...