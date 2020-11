Jaydy Michel dedica un sentido mensaje a la memoria de su papá: ‘Añoro verlo desde mis ojos de niña’ A 4 meses del sensible fallecimiento de padre la exmodelo lo recordó con una especial foto familiar

En julio pasado, en medio de la pandemia, Jaydy Michel se enfrentó una de las pérdidas más dolorosas de su vida, la sensible muerte de su papá, el señor Octavio Michel Peiro, quien murió a consecuencia de varias complicaciones médicas, situación que dio a conocer la exmodelo a través de redes sociales donde, con la recreación de una foto familiar, compartió con sus seguidores que su papá enfrentaba problemas de salud: “Hace unos años mi mamá hizo esta foto como regalo a mi papá para el Día del padre. Hoy él se encuentra algo enfermo y hemos podido estar todos reunidos a su lado en este momento difícil. Esta foto de recreación va dedicada a mi papá”, escribió Jaydy el verano pasado.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A cuatro meses del fallecimiento de su papá, hace unas horas, Jaydy lo recordó con otra entrañable imagen familiar en la que vemos a don Octavio, en su infancia, al lado de su hermana, una instantánea que la llenó de nostalgia: “Hoy mi hermano nos compartió esta foto que le dieron de mi padre, de niño con su hermana, mi tía Lety, siendo observados por mi abuelo detrás de ellos. Justo son ya 4 meses desde que mi padre ha dejado su cuerpo físico para pasar a otro estado que, imagino, hermoso también”, escribió la exmodelo como descripción de esta imagen.

VER GALERÍA

La foto tocó las fibras más sensibles de Jaydy quien compartió con sus seguidores una especial reflexión: “Hoy me desperté viendo esta foto y con un nudo en la garganta porque lo extraño, mi padre ya no está aquí conmigo y quienes han despedido a un familiar amado entenderán este sentimiento. Hoy a pesar de haber hecho muchas cosas durante todo el día, he tenido un sentimiento fuerte de nostalgia y a su vez valorando más a aquellos que amamos y que aún están presentes en esta vida”.

Michel invitó a sus seguidores a no dudar a la hora de demostrarle amor a sus seres queridos: “No hace falta que sea un día especial para decirle o demostrar a las personas que ocupan nuestro corazón lo que sentimos por ellos y poder darles un cariñito. Hoy echo de menos a mi padre y añoro verlo desde mis ojos de niña cómo él mira en esta foto de su infancia”. La exmodelo finalizó su mensaje con una poderosa reflexión: “#TeExtrañoPapá no soy quién para dar consejos a nadie solo comparto mi reflexión de hoy: Disfrutar más de quienes amamos y hacerles saber lo que sentimos siempre es buena opción”.

VER GALERÍA

La dolorosa despedida de Jaydy

Fue a finales de julio que, en medio del duelo, Michel compartió con sus seguidores un mensaje con el que rindió homenaje a su papá, con quien tenía una relación única:“Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida. Mi padre ha partido rodeado de su familia, de amor, de palabras de agradecimiento y caricias. Una vida llena de aventuras, de alegría, de energía, de música, boleros, de chistes y bromas que tanto lo caracterizaban. Hace unos días, ya enfermo, me contaba que soñó llegar en una nube a una cena donde estaban todos sus familiares que ya han partido: mis abuelos, algunos tíos, primos, amigos suyos y hasta vio al cantante Marco Antonio Muñiz que tanto le gustaba escuchar. Estoy segura que ya estás ahí con todos ellos”, escribió en aquel momento Jaydy.