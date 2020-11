Camila Sodi deja claro a sus seguidores: 'Ni yo me veo como en las fotos' La actriz reconoció que las redes sociales siempre ofrecen una perspectiva diferente de la realidad

La belleza de Camila Sodi es innegable. Ya sea al natural o llena de glamour, la actriz ha demostrado en más de una ocasión que se puede ser hermosa, incluso cuando está en pijama -un look que ella misma ha confesado es el más común en su día a día-. De hecho, la protagonista de telenovelas como Rubí es partidaria de la belleza natural y a través de sus redes sociales suele enviar poderosos mensajes de autoaceptación y amor propio, con los que busca inspirar a sus seguidores. Tal y como lo hizo recientemente con una de sus fans, quien le escribió sobre la belleza de la actriz en sus publicaciones. Sin pensarlo, Camila dio respuesta a su fan y le envió un emotivo mensaje.

Fue a través de su perfil de Instagram Stories donde la actriz se pronunció al respecto, luego de haber leído el comentario de su seguidora, quien en una de las publicaciones de Sodi en esa red social comentó: “La única que puede bajarme la autoestima”. Consciente de la gran responsabilidad que tiene como figura pública, Camila tomó sus redes y le contestó con total honestidad. "Ni yo me veo como me veo en las fotos. Ni yo, ni nadie”, dijo la también cantante haciendo referencia a la falsa realidad que se muestra en las redes sociales. “Que nadie te baje la autoestima nunca. Eres un ser hermoso por tu interior y tu grandeza de espíritu, no por tu 'belleza'. A compararnos con nadie nunca. Fin", agregó.

En otra publicación, la artista de 34 años continuó hablando sobre el amor propio y la autoaceptación, compartiendo una postal tomada por uno de sus hijos, en la que se le puede ver con ropa deportiva, sin maquillaje y sin filtros que pudieran modificar su belleza natural. Sobre la postal, la actriz escribió: “Supongo que el mensaje de hoy es que todo es cuestión de perspectiva. Todo”, finalizando así el tema y ganándose el aplauso de sus seguidores, quienes no han dejado de replicar los inspiradores mensajes que compartió sobre el tema.

En contra de los estereotipos femeninos

A través de la actuación, Camila Sodi busca romper todos los esquemas que existen en el mundo de la televisión, permitiéndose interpretar papeles fuera de su zona de confort y que muestren la realidad de todo tipo de personajes femeninos. “Para mí como actriz, como mamá y como ser humano es importante poder hacer muchas mujeres diferentes. Hay muchas menos oportunidades de personajes distintos en mujeres que en hombres, pero me parece muy importante decirle a mi hija ‘puedes ser una chica rubia, guapísima, que tiene todo en la vida y que su meta es enamorarse y casarse, pero también puedes ser una policía totalmente llevada por su ambición en el trabajo y por su inteligencia, puedes ser toda esta gama de mujeres y ninguna es mejor que otra, solo son distintas’” dijo la actriz en 2018 en una entrevista para el medio colombiano Minuto Uno.com, a colación de su participación en la serie Distrito Salvaje.

Fue justo en esa producción donde la actriz tuvo la oportunidad de interpretar a una policía que no necesitaba mas que de su uniforme y su intuición para destacar en la vida. Sin embargo, el estar fuera de su zona de confort y el cambio que significó el tener que dejar atrás su imagen glamorosa la hizo sentir un poco insegura y con baja autoestima, algo que fue determinante en la forma en la que se percibe hoy. “Después de un mes y medio me dije, ‘por qué estoy basando mi inseguridad en cómo me veo’. El personaje sigue teniendo… mucho poder… y tenía que ser una cabr***. Tenía que encontrar esa fuerza, ese power dentro de mí”, reflexionó.