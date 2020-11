‘Soy la Rosalía’, tienes que ver a Gia, la hija de Pato Borghetti y Odalys Ramírez

No cabe duda de que Pato Borghetti ha heredado a sus hijos el gran talento musical que posee. En más de una ocasión, sus seguidores lo han podido comprobar a través de sus redes sociales, en donde ha compartido videos de su hijo mayor, Santino, tocando el piano e incluso cantando, demostrando que está listo para seguirle los pasos a su famoso papá. Pero no es el único de la familia que podría destacar en el mundo de la música, pues ahora ha sido la pequeña Gia, a quien Pato tuvo con Odalys Ramírez, quien ha comenzado a mostrar sus dotes artísticas, de una forma tan tierna, que tienen encantados a todos a su alrededor. Orgulloso de su pequeñita, el conductor de Venga la Alegría ha compartido un video en el que se puede ver a la menor de cuatro años cantar el tema Relación, que interpreta la cantante española Rosalía, y bailar al ritmo de esta canción, imitando los pasos de baile de la española con toda la actitud. “Gia de mi corazón, te amo tanto”, escribió el artista de 46 años conmovido ante la simpática interpretación de la pequeñita y emocionado ante su expresión artística. En otro video que compartió más tarde en su feed de Instagram, el actor mostró otra faceta de su pequeñita, en donde ha dejado en claro que el género urbano es lo suyo, pues en el clip se puede ver a Gia rapeando con mucha facilidad, motivada por su padre, quien al parecer también es fan del género. Da play al video y no te pierdas de este encantador momento.

