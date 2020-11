Adrián Uribe y Thuany Martins presumen su amor del bueno

Hace exactamente un mes, Adrián Uribe y Thuany Martins le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, momento que ambos había estado esperando ansiosos desde hace tiempo. La pareja, que se comprometió poco antes de recibir a su nena, se ha dejado ver completamente enamorada de ella, y no ha podido resistirse a compartir una que otra foto de la bebita en sus redes sociales. Mientras los seguidores del actor y la modelo aguardan impacientes a la espera de conocer el nombre de la pequeña, ellos se han publicado nuevas y tiernas imágenes de ella, las cuales sin duda ha hecho suspirar a más de uno.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Un día antes de celebrar el primer cumplemes de su nena. Adrián tomó su cuenta de Instagram para compartir un tierno momento junto a ella. El actor, quien ha vuelto a incursionar en la paternidad tras más de 17 años, publicó en sus Stories una adorable foto en la que se ve la manita de su pequeña sostiendo su dedo pulgar. El también comediante acompañó la imagen con la canción Amor del bueno, de Reyli Barba, un tema cuya letra al parecer hizo eco en su corazón en ese especial instante padre e hija. Además, la estrella de televisión mostró que sus clases de portugués -el idioma natal de su prometida- están rindiendo frutos, pues al etiquetar a Thuany en la publicación escribió: "Nossa filha" (nuestra hija).

VER GALERÍA

Poco más tarde, Adrián publicó un breve video boomerang de su bebita poco antes de irse a dormir. Si bien duraba apenas unos segundos, fue tiempo suficiente para apreciar que la pequeña se encontraba recostada sobe el regazo de su mamá, usando un adorable pantaloncito color rosa mientras pataleaba con energía con sus pies descubiertos. El actor hizo gala nuevamente de su repertorio musical y acompañó este post de una canción de cuna del popular personaje Topo Gigio. Completamente enternecida ante estas imágenes de su pequeña, Thuany las retomó en su propia cuenta de Instagra, agregando emojis y stickers alusivos a lo enramorada que está de su hija y de su nuevo papel como mamá.

VER GALERÍA

El esperado final de su dulce espera

Un par de días después de convertirse en papás, Adrián y Thuany presentaron a su pequeña en redes sociales, revelando algunos detalles de su llegada. “Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija”, escribió entonces el actor al publicar una linda postal en la que se le veía cargando delicadamente a su hija y posando junto a su prometida. “Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, agregó en su post, en el que aprovechó para expresar su admiración y agradecimiento a su pareja. “Mi amor, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro de que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, agregó el también comediante en su post.

A diferencia de Adrián, quien se estrenó en la paternidad hace 17 años con el nacimiento de su hijo Gael, Thuany es mamá primeriza. Ante esta nueva experiencia, la modelo de origen brasileño quiso compartir algunos detalles, no sin antes manifestar su agradecimiento. “Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, ¡nuestra bendición!”, escribió Thuany, al retomar la misma imagen compartida por el actor. Además, aprovechó para dedicarle unas lindas palabras al actor: “Gracias a ti amor de mi vida por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que sí, confiaste en mí, en mi cuerpo”, compartió. “Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo. ¡Te amamos mucho mi amor!”, agregó en su sentida publicación.

VER GALERÍA