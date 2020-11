La dura batalla de la conductora Alma Saint Martín, para quien se está pidiendo ayuda

Hace unas semanas, algunas celebridades del mundo de la televisión, como Odalys Ramírez, comenzaron a difundir algunos mensajes de apoyo para la presentadora Alma Saint Martín, que hasta hace unos días se desempeñaba como conductora en el noticiario matutino del periodista Alejandro Cacho. En esos mensajes se pedía la colaboración del público para encontrar donadores de sangre y plaquetas para Saint Martín, que se encuentra hospitalizada desde entonces. Aunque en aquel instante no se especificaron las causas por las que la conductora había sido internada, desafortunadamente su compañero de emisión ha confirmado que Alma ha sido diagnosticada con leucemia y que se encuentra muy grave.

Fue a través de un video que Alejandro compartió a través de sus redes sociales, en donde solicitó la ayuda de sus seguidores y del público en general para conseguir donadores de sangre y de plaquetas para quien dijo es su compañera de vida, mostrándose muy consternado ante el diagnóstico de Saint Martín, el cual le ha tocado confirmar a él de manera pública. “Hola, soy Alejandro Cacho y hablo en nombre de nuestra muy querida Alma Saint Martín, mi compañera de vida, y su familia. Hace unos días solicitamos donadores de plaquetas, porque Alma está atravesando la prueba más difícil de su vida. Hoy tuvimos la triste confirmación de que la atacó una leucemia aguda que la tiene muy grave en el hospital”, expresó.

En otro fragmento del video, el periodista agradeció el apoyo que han recibido de parte de sus amigos y seguidores, y volvió a solicitar la ayuda de su público para hacer donaciones nuevamente y ayudar a que Alma pueda recuperarse de manera óptima. “Agradecemos todas sus donaciones y muestras desinteresadas de cariño, esta será una larga y difícil batalla. Confiamos en Dios y en los médicos para que Alma recupere su salud. A ustedes pedimos sus oraciones y donaciones de sangre y de plaquetas, que serán necesarias por un tiempo indeterminado. Lo mejor es hacerlo ordenadamente y por eso las solicitaremos conforme se requieran. A todos, muchas gracias por su apoyo y comprensión”, finalizó Alejandro.

Como era de esperarse, las muestras de cariño y respaldo no se han hecho esperar y a esta campaña se han sumado otras celebridades como Marisol González y Paola Rojas, además de que a través de la cuenta oficial de Twitter de Televisa Espectáculos se ha replicado el video del comunicador. Por otro lado, Odalys Ramírez, quien ha estado muy al pendiente de la salud de Alma, ofreció más detalles sobre la forma en la que se pueden realizar las donaciones para la presentadora. “Urgen donadores de plaquetas y sangre de cualquier tipo para Alma Saint Martín. Requisitos: cuatro horas de ayuno, no alcohol en 72 horas, pesar más de 50 kg y tener menos de 65 años. No estar tomando medicamentos, ni haberse vacunado contra la influenza. Hospital Ángeles Lomas. Informes: 5543626200”, compartió en Instagram Stories.

¿Quién es Alma Saint Martín?

Alma Saint Martín es una reconocida conductora de televisión, que ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión como reportera de espectáculos y de noticias, principalmente en Televisa. A lo largo de su trayectoria, Saint Martín también ha conducido algunos programas de espectáculos y revistas nocturnas como Ellas con las Estrellas y TV de Noche. En los últimos años, se había desempeñado como co conductora del noticiario de Alejandro Cacho Noticias de la mañana, que se transmite por Heraldo TV. En sus redes sociales, Saint Martín suele dar cuenta de su trabajo, compartiendo algunas de las entrevistas que ha hecho a lo largo de su carrera, así como de sus participaciones en los programas que ha conducido.

