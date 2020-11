Sasha y Malia, hijas de Obama, se manifestaron contra el racismo

La promoción de su nuevo libro, A Promised Land, ha permitido a Barack Obama dar un nuevo vistazo a su vida. A punto de cumplir cuatro años fuera de la Casa Blanca y casi en su totalidad alejado de la política -fuera del apoyo que dio en la campaña de Joe Biden-, el exmandatario se encuentra viviendo una etapa completamente diferente. Con el tiempo de poder dedicarse a su familia, no ha sido extraño que recientemente haya decidido hablar de sus hijas, Malia y Sasha, a quienes ha descrito como las personas que hacen todo más brillante en su vida. Con Michelle, Barack ha formado una hermosa familia, que siempre ha presumido orgulloso. Ahora, el exmandatario ha revelado que Sasha y Malia fueron parte de los miles de personas que buscaron la forma de manifestarse por el racismo que se vive en Estados Unidos, específicamente contra los afroamericanos, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, entre muchos casos más.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Un vistazo a la casa de los Obama en Washington D.C.

Malia y Sasha hablan por primera vez del trabajo de su madre, Michelle Obama

“No tuve que darles ningún consejo porque ellas tenían una idea muy clara de lo que está bien y lo que está mal, y de su propia agenda y del poder de su voz, y la necesidad de participar”, dijo el exmandatario a People, “Malia y Sasha encontraron su propia manera de involucrarse en las manifestaciones y el activismo que ustedes vieron en la gente joven este verano, sin que Michelle o yo las influenciáramos, (sino por) su propia iniciativa”.

Aunque no explicó cómo se dio esta participación, sí dejó claro: “No querían hacerlo de una manera en la que llamaran la atención. Se pusieron en un modo de organización”. El exmandatario, quien ha sido claro sobre su postura sobre esta situación y las dificultades que él y su familia han enfrentado por su raza, dijo: “No podría haber estado más orgulloso de ellas”.

VER GALERÍA

A sabiendas de que su padre tiene conocimiento sobe el tema, Sasha y Malia pidieron algunos consejos a Obama, pero en general, trabajaron por sí mismas: “Pienso que un par de veces me pidieron una sugerencia en específico sobre cuál sería la mejor manera de comunicar x o qué sería lo más útil, si estaban movilizando a un gran grupo de amigos, para tener un impacto, ¿qué deberíamos hacer? Pero no necesitaban ser alentadas. Su actitud fue -vimos que algo está mal y queremos arreglarlo, y pensamos que podemos solucionarlo. Y entendemos que eso no va a tomar un día o una semana o una marcha para solucionarlo. Pero estamos en esto para largo”.

No existe el ‘matrimonio perfecto’: lo que Michelle Obama ha aprendido en su relación

¿Seguirán los pasos de sus papás?

A pesar del pasado político de su padre, las chicas no parecen tener aspiraciones en este ámbito, “Pienso que ambas van a ser ciudadanos activos”, ha sido lo que Barack ha vaticinado para ellas, “Reflexionan sobre su generación, en el sentido de que quieren hacer una diferencia y piensan en sus carreras en términos de, ¿cómo voy a hacer un impacto positivo? ¿cómo voy a hacer un mundo mejor? Los caminos particulares que tomen para hacerlo, pienso que van a hacer un cambio y va a variar entre cada una de ellas. Pienso que van a querer hacer un impacto y sus amigos se sienten de la misma manera. Es interesante cuando hablas con ellos en grupo, el nivel en el que, comparados con la gente joven cuando yo estaba saliendo de la universidad o, tu sabes, incluso hace 20 años. Pienso que la gente estaba mucho más enfocada en sus finanzas y las ventajas de un trabajo. Y estos chicos están concentrados en – ¿cómo puedo hacer algo que encuentre significativo, que resuene con mis valones y mis ideales? Y pienso que es un signo esperanzador para nuestro país”.

VER GALERÍA