Daniella Álvarez ante su nueva realidad: 'Me acepto y me quiero tal cual como estoy' La exreina de belleza enfrentó hace unos meses la amputación de una de sus piernas y se ha convertido en todo un ejemplo de fortaleza y superación

Con una sonrisa en el rostro y la frente en alto, es como Daniella Álvarez ha enfrentado los embates que la vida le ha presentado, convirtiéndose en todo un ejemplo de superación, inspirando a miles de personas que atraviesan por una situación parecida o un momento difícil. Y es que tras perder una pierna, debido a una complicación de salud que presentó hace unos meses, la reina de belleza colombiana ha enfrentado todo el proceso posterior con total entereza y con una actitud siempre positiva. Prueba de ello es el reciente mensaje de amor propio que se ha dedicado, en el que con toda franqueza ha asumido su nueva realidad, mostrándose orgullosa por la mujer en la que se ha convertido tras este duro proceso.

A través de su perfil de Instagram, donde Daniella ha documentado paso a paso su recuperación, la modelo compartió una radiografía de cuerpo completo en la que se puede observar su nueva fisionomía, una imagen que podría ser impactante para algunos, pero que para Álvarez no es más que parte de su nueva realidad, misma que ha aceptado con total amor y consciencia. Junto a la imagen, la colombiana expresó: “¡Y esta soy yo! Es la nueva versión de mi cuerpo sin mi pierna izquierda. Cuando vi la foto sonreí. Me acepto y me quiero tal cual como estoy. Qué bello e increíble es el cuerpo humano”, expresó.

Como era de esperarse, su publicación se llenó de lindos mensajes de parte de sus fans, quienes le han expresado su admiración y cariño, así como su respaldo total ante este duro proceso que ha enfrentado. Agradecida, Daniella también ha correspondido al cariño de sus fans, tomándose el tiempo para responder a algunos de ellos, así como a algunas celebridades que también han enviado sus buenos deseos y mensajes apoyo, tal y como lo ha hecho Yuri y la periodista Luz María Doria, así como otras personalidades de su natal Colombia.

La maternidad, uno de sus grandes sueños

Luego del duro golpe que significó el haber perdido una de sus piernas, Daniella Álvarez ha comenzado a retomar el curso de la vida de la mano de su pareja Lenard Vanderaa, quien se ha convertido en su gran apoyo a lo largo de estos meses y con quien busca cristalizar uno de sus más grandes sueños: convertirse en mamá.

Así lo reveló la presentadora recientemente, durante una entrevista con el programa digital de Univision El Break de las 7, en donde con toda sinceridad habló sobre su deseo de formar una familia al lado de Lenard. “Mi sueño más importante es ser mamá, yo siento que me voy a realizar como mujer el día que tenga a mis dos hijos, ojalá que sean dos y esté casada y en mi hogar, construirlo es uno de mis más grandes sueños y sueño que sea con Lenard…”, explicó en entrevista. “Claramente después de todo lo que me ha pasado tengo que ser franca y vivo hoy en día más el presente, ya no sé qué pueda pasar mañana…”, agregó en un instante de la charla.

