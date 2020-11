Vadhir Derbez, el hermano mayor más encantador, de paseo con Aitana

No hay nada que llene de mayor ilusión a Vadhir Derbez que disfrutar junto a su amada familia, en especial si se trata de convivir con Aitana, la más pequeña de sus hermanos. Recordemos que en más de una ocasión ambos han sido los mejores cómplices de momentos entrañables, como cuando protagonizaron un dueto musical, o la vez en que fueron la sensación durante una alfombra roja. Ahora, juntos han disfrutado de un agradable fin de semana al aire libre, un instante del que los fanáticos pudieron tener detalles gracias a Alessandra Rosaldo, quien destapó, a través de sus redes sociales, algunos vistazos de este paseo junto a sus seres queridos, enteramente orgullosa de la conexión que existe entre los dos integrantes del clan Derbez.

Para dar la sorpresa, Rosaldo compartió una linda fotografía de Vadhir llevando sobre sus hombros a Aitana, una postal en la que los dos aparecen sonrientes, mientras la pequeña levanta una de sus manos para saludar. Lo cierto es que el cantante no pudo contener las ganas de responder al conmovedor gesto, reiterando el gran cariño que tiene por su hermanita, esto con el tono simpático que siempre lo ha caracterizado. “¡Ahh, cómo la amo! Aunque me trajo de su esclavo, burro de carga, me hizo como quiso, jaja, pero la amo”, comentó al pie de la foto que ha acumulado cientos de miles de me gusta.

Además de todo, Alessandra mostró algunos clips en sus historias de Instagram para contar un poco de la actividad al aire libre que realizaba la familia, que como es bien sabido, dedica una parte de su tiempo a los paseos, rutinas de ejercicio y al esparcimiento siempre que surge la oportunidad. “Segundo ‘hike’ (caminata) del fin de semana en muy buena compañía, aquí estamos en familia…”, se escucha decir a la también actriz, al mismo tiempo en que Vadhir brinca y alza las manos. “¡Dándolo todo, a agarrar condición de nuevo!”, agregó el galán al final del clip en el que también aparece Eugenio Derbez.

En otro instante de la caminata, y durante un descanso, Alessandra preguntó a Vadhir si todo se encontraba bien, a lo que el joven respondió con sentido del humor. “Aquí ya sabes, cargando a tu criatura del Señor”, se oye decir al también actor, comentario que causó risas en la intérprete, que a su vez hacía algunas bromas con Eugenio. Por cierto, tampoco pudo faltar a este paseo la mascota de la casa, Fiona, que ha acompañado a Aitana desde que era pequeñita.

El gran apego de Vadhir y Aitana

Meses atrás, Vadhir compartió a corazón abierto el gran significado que ha tenido en su vida la linda convivencia con su hermanita Aitana, orgullosa de verla crecer y feliz de los valiosos aprendizajes que ha adquirido a su lado. “Todo es nuevo para mí, entonces le estoy aprendiendo y es algo bien interesante e increíble el ver como aprende tan rápido las cosas, el ver como todo se le pega y es hermoso verla crecer…”, dijo en marzo pasado para las cámaras del programa televisivo Hoy. En otra entrevista, también habló de la química que también tiene con Kailani, hija de Aislinn, y de cómo su cercanía con las más pequeñas de la familia Derbez le ha permitido redescubrirse desde otro punto, reflexionando sobre el hecho de tener su propia familia. “Yo también crecí con mis hermanos, pero los niños lloran y todo y para mí era como tabú y no, ahorita que está Aitana y Kailani ya los disfrutas de otra manera, entonces yo creo que tu mente, mínimo la mía se abre, y es como, está padre y sí se me antojaría en algún momento (tener hijos), entonces ya creo en eso (en el matrimonio) …”, afirmó en Ventaneando.

