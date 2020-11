¿Un novio? Paola Rojas se sincera y habla de los deseos que pidió en su reciente cumpleaños

En medio del gran momento personal y profesional por el que atraviesa Paola Rojas, la periodista celebró un año más de vida el pasado 20 de noviembre, un momento que le ha servido para reflexionar sobre todo lo bueno que esta vuelta al sol trajo a su vida y para dejarse consentir por sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. Con una sonrisa en el rostro y siempre dispuesta a compartir con su público algunos detalles de índole personal, la también locutora ha hablado sobre lo que espera de este nuevo ciclo en su vida y de los regalos que le gustaría recibir, dejando entrever que se encuentra lista para reencontrarse con el amor.

Así lo reveló la guapa comunicadora en una reciente entrevista, en la que habló con la sinceridad que suele caracterizarla de sus más grandes deseos para este nuevo año que comienza en su vida y de lo que le gustaría tener en su vida. “Yo solo puedo agradecer, porque yo he tenido salud y toda mi familia ha tenido salud, tengo trabajo y vaya, yo solo tengo agradecimiento, entonces cuando lo tienes todo resuelto, te toca pedir por los demás”, comentó a los micrófonos del programa Hoy visiblemente emocionada.

Por otro lado, la periodista sorprendió a todos al hacer una revelación muy especial, al hablar nuevamente de sus deseos para este cumpleaños que recién celebró. De lo más relajada y sincera, Paola se dirigió a las cámaras del programa Hoy, se quitó el cubrebocas que traía puesto y con una sonrisa en el rostro expresó en tono de broma: “Ya se cuál es mi deseo…. ¡un novio!”, provocando la sorpresa de quienes estaban alrededor, que celebraron la respuesta de la comunicadora.

Soltera por ahora…

Sin duda alguna, la vida sentimental de Paola Rojas siempre ha generado cierto interés entre su público y medios de comunicación, un área en la que la comunicadora suele ser un poco privada, pero siempre dejando espacio para compartir con su público uno que otro detalle que no comprometa su intimidad y la de su familia. Es por eso que cuando ha llegado a ser cuestionada sobre este tema, siempre se muestra dispuesta a despejar cualquier duda. Tal y como sucedió en agosto de este año, cuando se comenzó a especular que Paola había comenzado una relación con un misterioso galán, por lo que no dudó en aclarar la situación con total transparencia.

“Estoy abierta a lo que sea que llegue a mi vida, creo que me queda muchísimo todavía por vivir, me hace mucha ilusión todo lo que pueda ocurrir en adelante en términos profesionales pero también personales…”, dijo durante la charla, retomada por el programa televisivo Sale El Sol. “Hoy por hoy no estoy con nadie pero me parece que es parte del proceso, una etapa para reconstruirme, para reconvertirme…”, explicó, visiblemente optimista y orgullosa de esta postura con la que hoy se asume así misma. Además, no desaprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el matrimonio. “Ahora, si dices ‘reconstruir mi vida’ y con eso te refieres a casarse, no, así estoy cómoda… alguna vez tendré un novio, o dos ¡no es cierto!”, dijo en tono de broma y entre risas.

